“Stare a scuola è molto più bello…”

venerdì, 5 giugno 2020, 18:02

di Anita Bianchi

Ed ecco le ultime due voci di questo lungo percorso: sono due gemelle e sono in seconda elementare, le più piccole di tutti i ragazzi che hanno partecipato con i loro pensieri a questa rubrica.

“stare a scuola è molto più bello…”

Il coronavirus ha ucciso tantissime persone e, a me, fa pensare cose bruttissime, però grazie al coronavirus ho capito che ci sono persone molto meno fortunate di me. A causa del coronavirus tantissime persone sono diventate povere. Per colpa del coronavirus siamo rimasti in casa tantissimo, più di due mesi, però abbiamo potuto stare di più con i nostri parenti. Io ho potuto giocare con i miei cugini a casa dei nonni. Poi faccio le video lezioni, ma per me non è la stessa cosa, anzi, stare a scuola è una cosa molto diversa perché sto con i miei compagni realmente, sto con le mie maestre, siamo tutti molto più vicini ed è molto più bello.

Anita Bianchi classe II^ scuola elementare Doganella

La città è isolata e soffia una brezza fredda nell’aria. Siamo tutti chiusi in casa perché c’è un brutto mostro e il suo nome è: coronavirus. Io, in casa, scrivo poesie e gioco con il mio gatto.

Francesca Bianchi classe II^ scuola elementare Doganella