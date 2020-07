Rubriche : lettere alla gazzetta



"Le città si identificano anche per la loro vegetazione"

venerdì, 24 luglio 2020, 10:00

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento, a firma di Franco Frediani, che torna a parlare del nuovo assetto di piazza Felice Palma:



"Sempre a proposito di piazza Felice Palma. Il nuovo assetto prevede anche la rivisitazione del verde con la piantumazione di alcuni alberi. Come ho già avuto modo di esporre vi inserirei gli oleandri, una pianta autoctona, di facile attecchimento e scarsa o nulla manutenzione. Quando è in fiore, e fiorisce per tutta l'estate, ha dei colori bellissimi e a parer mio, dovrebbe tornare a caratterizzare la città in connubio con l'arancio. Dico tornare perché la città ne era ricca. Purtroppo ne sopravvivono solo alcuni esemplari all'inizio del viale Roma. Ma un tempo ne era adorna con un doppio filare tutta via Crispi e, prima delle palme, anche tutta piazza Garibaldi. Altre erano presenti in piazza della Stazione e alla Marina, piazza Betti godeva di un filare di cui purtroppo restano solo pochi esemplari. I luoghi, e le città, si identificano anche per la loro vegetazione. Noi ne abbiamo un esempio lampante con gli aranci. Ecco, mi piacerebbe che Massa si identificasse anche per l'oleandro".