"Nuove officine dell'Istituto Meucci, così è se vi pare"

mercoledì, 8 luglio 2020, 09:45

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Franco Frediani in merito all'inizio dei lavori per le nuove officine dell'Istituto Meucci.



"Apprendo che in questi giorni è stato dato il via ai lavori per le nuove officine dell'Istituto Meucci. Forse val la pena di ricordare quando, nel febbraio del 2016, a mezzo stampa, denunciai lo stato di abbandono dei laboratori che erano soggetti da tempo ad infiltrazioni di acqua e a un lento inesorabile deterioramento strutturale. La Provincia e la Preside si affrettarono a chiarire la situazione dichiarando: "che era emerso che i solai non erano in sicurezza sotto il profilo sismico e occorrevano ulteriori interventi pari a circa 250mila euro e di essere in attesa dell'autorizzazione del Ministero." Da allora sono trascorsi quattro anni e mezzo e ora i tecnici ritengono più conveniente realizzare nuove officine, che ci costeranno solo, perché al ribasso, 529mila euro, anziché procedere alla ristrutturazione dell'esistente. Delle due l'una o avevano sbagliato i conti o hanno sbagliato i calcoli. Comunque, in ogni caso, è sconfortante che una struttura come quella sia rimasta abbandonata così a lungo e ritrovarsi adesso in condizioni di dover essere ricostruita ex novo. Così è se vi pare. Nel 2012, all'ingresso dei laboratori, in collaborazione con l'allora preside Giovanni Perfetti e l'Assessore alla cultura della Provincia dott.sa Lara Venè, feci affiggere una targa marmorea a ricordo dell'emerito professor Vannelli al quale l'Istituto Professionale tutto deve. Non ho idea se il vecchio fabbricato venga o meno demolito. Mi auguro che in ogni caso, la lapide venga preservata e degnamente ricollocata".