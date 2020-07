Rubriche : lettere alla gazzetta



"Piazza Felice Palma, accolta nostra idea di città"

venerdì, 17 luglio 2020, 17:31

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in cui si ringrazia l'amministrazione Persiani per aver accolto una delle tre idee di città proposte.



"Un sincero ringraziamento al Sindaco Francesco Persiani e all'Assessore Marco Guidi per aver accolto una delle tre idee di città che proponemmo all'indomani dell'insediamento della Giunta amministrativa. Con una delle tre, chiedevamo infatti di modificare e valorizzare l'area prospiciente all'Istituto d'Arte Felice Palma e renderne, finalmente, una piazza decorosa. Apprendiamo che l'Amministrazione Comunale andrà a creare un nuovo spazio per esaltare da una parte l'edificio scolastico e dall'altro realizzare un luogo più vivibile per gli studenti e per tutta la cittadinanza e, come suggerimmo, la viabilità subirà una modifica divenendo pedonale il primo tratto di via delle Mura Nord. Ci permettiamo un ulteriore suggerimento : perché non chiedere all'Istituto Palma di porre al centro della piazza la statua di Felice Palma che attualmente è all'interno dell'Istituto ? In quanto al verde sarebbe bello inserirvi una nota di colore con piante di oleandro, piante autoctone di facilissimo attecchimento e zero manutenzione. E adesso speriamo di veder realizzate anche le altre due proposte, a partire dalla valorizzazione della piazzetta dedicata all'architetto Cesario Fellini e dare così dignità ad un illustre personaggio che tanto ha dato alla città".