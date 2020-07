Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pomario Ducale: inerzia e nessuna risposta"

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:36

di carlo milani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata dal dottor ing. Carlo Milani, protocollata stamani in comune, e indirizzata al sindaco del comune di Massa Francesco Persiani:

"Egregio Sig. Sindaco,



duole constatare che la Sua Amministrazione per quanto riguarda il Pomario agisce ( o meglio non agisce ) in perfetta continuità con la precedente Amministrazione di opposto colore politico.



L'area divenuta comunale che fu giardino del Principe è ridotta a rovaio e nulla è stato fatto dalla Amministrazione Persiani come dalla Amministrazione Volpi per recuperarlo, se non qualche saltuaria pulizia specie in occasione di qualche elezione politica, regionale o comunale.



Ogni tanto si annuncia almeno un concorso di idee per il suo recupero e la valorizzazione dell'area circostante ( edificio ex Cat e arco monumentale di Pasquino e Pasquina ), poi tutto cade nel dimenticatoio...



Duole inoltre constatare che, sempre in perfetta continuità con la giunta Volpi anche Lei non si è mai degnato di rispondere ad un quesito semplicissimo sottoposto più volte anche al Sindaco uscente e ai suoi Assessori, così come all'attuale assessore Guidi ; quali sono effettivamente i lavori pubblici che i costruttori del palazzo davanti alla Scuola Bertagnini dovevano eseguire in seguito alla perequazione urbanistica ?



Secondo il documento protocollato in Comune dal sottoscritto il 3 Gennaio 2020 a tutt'oggi i privati non hanno realizzato le opere previste, ( 500.000 Euro anziché 889.208,50 ) anche perchè alcune opere erano già state realizzate dal Comune !



Se ho sbagliato i relativi conteggi bastava dirlo e produrre i conteggi esatti , invece nessuna risposta, il che mi fa pensare che forse i conteggi non erano poi così sbagliati e che forse il problema è troppo spinoso per meritare accoglienza...



D'altronde anche la richiesta di incontro che il sottoscritto ha avanzato più volte alla Sua Segreteria non ha mai ricevuto risposta, così come non ha mai ricevuto risposta da alcuno la richiesta di sapere se il Pomario è effettivamente vincolato dalla Sovrintendenza e di chi sia la proprietà dell' Arco Monumentale.

Tanto Le dovevo. Grazie".

Massa, 14 /7/2020



Dott. Ing. Carlo Milani