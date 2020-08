"Complicato il recupero del Pomario"

Rubriche : lettere alla gazzetta



giovedì, 6 agosto 2020, 14:42

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in merito al recupero del Pomario, tema di attualità in questi giorni:



"E' tema d'attualità sulla stampa il recupero del Pomario, l'antico "giardino del Principe" di Campromaldo. Creato e proprietà dei Malaspina dal 1557 al 1776, nel corso dei secoli ha subito un lento inesorabile decadimento sino all'attuale abbandono. Ceduto al conte Manetti, ha visto succedergli la figlia Beatrice in Lizzoli, i conti Brunetti, la potente famiglia Fabbricotti sino ai Bruna gli attuali proprietari. Quel che resta del "giardino" (quasi più nulla) purtroppo oggi insiste in un contesto che ha irrimediabilmente compromesso "l'amoenissimos hortos Albericiano". Da un lato il complesso ex CAT, dall'altro una serie di condomini costruiti negli anni 50.



A complicare l'eventuale recupero, il Portale monumentale di Pasquino e Pasquina, vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, risulterebbe tutt'ora di proprietà privata. Nella perequazione stipulata tra il Comune e i proprietari il portale non sarebbe stato inserito nella trattativa così come il tratto di strada di via del Pomario che da via Palestro si allaccia a via Venturini.



Dimenticanza, errore dei tecnici, volontà dell'Amministrazione o volontà dei proprietari ? Non lo sappiamo, ma certo è che la questione andrebbe risolta una volta per tutte. Alcuni sostengono che il recupero del "giardino", che dovrebbe includere la "rivisitazione" dell'intera zona, potrebbe usufruire dei fondi del PIUSS a suo tempo destinati e che sarebbero ancora lì pronti e disponibili. Noi ne dubitiamo, troppo tempo è passato e allora, se nuove risorse dovessero essere cercate, suggeriamo di impiegarle, prioritariamente nel Castello Malaspina o su Villa della Rinchiostra e il suo parco. Il primo ha ancora le ferite del fulmine che il 27 febbraio 2014 ne abbatté uno smerlo, la seconda versa in condizioni che ne richiedono un restauro".