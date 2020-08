Rubriche : lettere alla gazzetta



Covid-19 e i 18 nigeriani contagiati e contagiosi: l'ironia del lettore e la risposta del buonsenso

mercoledì, 12 agosto 2020, 11:38

di umberto magrini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera intrisa di ironia - nella migliore delle ipotesi - alla quale rispondiamo senza alcun pregiudizio, ma cercando di utilizzare l'arma dell'intelligenza oltre a un minimo di buonsenso:

Buona sera,

dopo l'articolo in cui, giustamente precisate che i colpiti da Covid erano nigeriani e non semplici cittadini, mi interesserebbe sapere se avete anche notizia dei colpiti da Covid divisi tra tra fossolesi, fossonesi, della perticata, gragnanini, marinelli, del centro, di Miseglia e di Castelpoggio e quelli di altre appartenenze, o perlomeno una divisione tra nativi della zona a monte, del centro e del piano del comune di Carrara.

Non mi risulta che i comunicati ASL siano precisi in tal senso. Vi ringrazio fin d'ora per la vostra precisione.

Risponde Aldo Grandi: Caro Umberto sarò sincero. Se dovessi risponderle di primo acchitto, probabilmente andrei incontro all'ennesima querela e, francamente, non credo ne valga la pena in questo caso. Cercherò, quindi, di armarmi di pazienza, buonumore e risponderle con cortesia. E' sempre positivo, comunque, un confronto coi lettori e la sua lettera è assolutamente gradita.

Vede, non siamo così stupidi da non comprendere che il Covid, che lo porti un nigeriano o un carrarino, nella sostanza delle cose, resta lo stesso ossia, per chi se la fa sotto anche con 35° all'ombra, una enorme minaccia. Noi, però, abbiamo scritto quello che abbiamo scritto per due motivi precisi: innanzitutto sapere se sono nigeriani o bengalesi o di qualsiasi altra etnia o nazionalità può aiutare a capire da dove provengono e quale sia stata la loro... filiera. Forse, trovandola, sarebbe il caso di eliminarla alla radice la filiera ovviamente...

Far sbarcare impunemente cani e porci senza controlli, farli fuggire dai centri di prima accoglienza mentre per mesi gli italiani sono stati inseguiti a droni, pattuglie a sirene spiegate, forze d'assalto speciali, ci sembra un'offesa al popolo italiano e una grande presa per il culo.

Soprattutto, però, abbiamo scritto quello che abbiamo scritto perché, a nostro avviso, se un addetto stampa-portavoce qualsiasi e il suo padrone-sindaco possono prendersi la libertà di scegliere cosa dire e cosa non dire, quale grado di affidabilità possono avere?

Scusi, ma lei si rende conto che un sindaco, Francesco De Pasquale, ha scelto, come se si trattasse di andare a prendere o meno un caffè, di redigere o far redigere un comunicato incompleto e motivandolo con il fatto che siamo in campagna elettorale? Capisce, allora, che il primo ad essere in malafede e a pensar male è proprio lui?

In Francia, dove vige l'imperativo categorico del très bien vivre ensemble, cioè il dover vivere a tutti i costi tutti insieme e bene, la Gauche e i suoi servi sciocchi evitano accuratamente, attraverso una censura preventiva, di pubblicare quelle notizie che possono, in qualche modo, spingere alla critica, all'insofferenza verso l'immigrato qualunque siano le cose di cui si è macchiato. Questo tipo di informazione è l'abdicazione completa della propria libertà asservita a una Ideologia devastante e onnicomprensiva, ipocrita e fasulla. Il buonsenso ci ha, da sempre insegnato che dire pane al pane e vino al vino è la regola numero uno per chi vuole farsi comprendere.

Vogliamo rinunciare anche a questo?