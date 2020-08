Rubriche : lettere alla gazzetta



"Scontri a Carrara, il nostro territorio ha bisogno di rispetto"

giovedì, 27 agosto 2020, 09:43

di stefano agnesini

Riceviamo e pubblichiamo questo commento di Stefano Agnesini, presidente nazionale Confederazione imprese unite per l'italia, ai fatti avvenuti nella notte di sabato a Marina di Carrara:



"Credo che il nostro territorio abbia bisogno di rispetto come lo devono ricevere i nostri eroi che tutti i giorni ci aiutano e ci difendono, uomini e donne delle forze dell'ordine; come detto già in passato, ho dovuto prendere le distanze e chiederne la condanna per la parola "sbirro" pronunciata da un esponente dell'amministrazione comunale di Carrara, chiedo che si ritorni ad un buon senso e spero che il sindaco si sia scusato con le forze dell'ordine a nome di tutta l'amministrazione comunale per le parole offensive espresse dalla loro consigliera.



Il nostro territorio deve tornare ad essere meta di famiglie e ragazzi per bene anche se molto trascurato; non sono ammissibili accettare tali comportamenti. Più regole rigide, più controlli per il bene di tutti. E condanne severe per i fatti di sabato notte. Torniamo ad una sana normalità".