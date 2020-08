Rubriche : lettere alla gazzetta



"Spiagge libere: è un anno difficile, ma per qualcuno di più"

giovedì, 6 agosto 2020, 14:47

di lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera firmata di una mamma cittadina contenente l'invito a tutta la cittadinanza alla manifestazione di sensibilizzazione sulle condizioni delle spiagge libere:



"La prima volta che ci è stato permesso di uscire tutti insieme, dopo giorni interminabili fatti di nuove ricette, improbabili giochi e pseudoartistici passatempi, giorni di piene d’amore e di vuoti di certezze, non abbiamo avuto esitazione nella scelta della nostra meta: il mare!

Piedi e mani insabbiati, profumo di salmastro, acqua di quel gelido che schiarisce le idee e ti ricorda quanto è bello provare con tutti i sensi, la mescolanza con la nostra natura. Non avevamo il costume. Ci siamo concessi alle piccole onde con tutti gli stracci.

Quest’anno il mare è libertà più di tutti gli altri anni.

I giorni passavano, pian piano riaprivano alcuni mestieri, le ditte, le imprese e gli stabilimenti balneari. Noi, però, delle spiagge libere non potevamo sostare in spiaggia.

“correte bambini, correte” dicevo ai miei figli dopo l’ennesimo tuffo..”non possiamo fermarci, allora corriamo!” e via, lungo la bramata battigia, unica possibilità di scampo.

Era il 23 giugno e mio figlio, come regalo di compleanno, mi chiese di poter andare al mare con paletta e secchiello, per fare un castello, per fare una buca gigante fino a trovare l’acqua! Mi parve quasi di risparmiare! Quest’anno il compleanno di mio figlio è costato solo 15 euro: il prezzo di in ombrellone giornaliero.

Peccato che quel giorno persi molto più di 15 miseri euro. Persi la dignità. Perché mi sentiì cittadina, donna, madre di serie B. Vissi la discriminazione sulla pelle del futuro del mondo: i miei figli. Ed iniziai a chiedermi e a chiedere: perché un bene di tutti deve essere limitato nel suo accesso a vantaggio di pochi?

Dall’amministrazione del mio Comune ho avuto poche certezze e una giustificazione: “è un anno difficile”.

Sì. E’ un anno difficile:

nel Comune di Massa abbiamo il 7,2% di spiagge libere contro il 92,8% di stabilimenti balneari.

Le spiagge libere hanno aperto un mese dopo gli stabilimenti balneari.

Tra queste (che sono 13 di cui 4 attrezzate), quest’anno ben 3 sono aperte senza sorveglainza. Ben 3 sono identificate come punti di raccolta del lavarone. Una è abbandonata a sé stessa perché non assegnata. Una ha accesso al mare considerato da Goletta Verde altamente inquinato.

Cara amministrazione del Comune di Massa: sì, è un anno difficile. Ma per qualcuno di più.

Invito tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione di venerdì 07 agosto alle 17:30 dal Pontile di Marina di Massa per ricordare a tutte le istituzioni a tutti i livelli che noi fruitori delle libere esistiamo.

Se manifestare per una cosa ovvia può sembrare assurdo, vogliamo ricordare che l’assurdo è privare di fatto la collettività di ciò che le appartiene. Mai più ghetti!

SE NON CI PERMETTONO DI FERMARCI, NOI CORRIAMO

Chiediamo di indossare un accessorio giallo e il rispetto della normativa anti-covid".