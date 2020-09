Rubriche



Casinò online: un settore in continua crescita, soprattutto in Sicilia

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:10

Il casinò online in Italia è in continua crescita, in modo particolare si è registrato un incremento del gioco online in Sicilia.

Il gioco online in Italia è in continua crescita, nonostante non sia ancora al primo posto in classifica come intrattenimento online non è da escludere che presto ci arriverà. In casinò online in rete si moltiplicano a vista d’occhio, nonostante questo sul podio ( non si sa ancora per quanto tempo) troviamo i social, lo streaming e gli acquisti online.

Nonostante i numeri da capogiro che fanno registrare i servizi di streaming e i social, quello del gioco online è un business in continua ascesa. Dal Gennaio 2019 al Gennaio 2020 si è registrato un incremento del 13%, dato che ha dell’incredibile se consideriamo che l’Italia ha l’età media più alta d’Europa in questo settore.

Gioco Online in Sicilia

Anche se il nostro paese sta segnando un incremento esponenziale del settore non tutte le regioni reagiscono allo stesso modo. La Sicilia sembra essere la regione che registra un incremento maggiore rispetto le altre per quanto riguarda la spesa nei casinò online. Questo dettaglio è indicativo del fatto che molte più persone di una certa età si stanno pian piano avvicinando al mondo del gioco online e della digitalizzazione. La media registrata negli ultimi anni parlava di giocatori online di età compresa tra 30 e 50 anni, con una prevalenza del 60% di uomini. I giochi preferiti variano da poker online, texas hold’em e blackjack. Per quanto riguarda le donne invece sembra esserci una predilezione verso le slot machine.

Questo aumento negli ultimi anni dei giochi online è sicuramente figlio di una maggiore digitalizzazione, reti sempre più veloci e stabili hanno contribuito allo sviluppo di questi nuovi metodi di intrattenimento casalingo, in modo particolare nel Sud Italia.