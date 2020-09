Rubriche : lettere alla gazzetta



"Inquinamento Brugiano, si effettuino nuove analisi"

sabato, 12 settembre 2020, 16:05

di fridays for future massa

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento della sezione di Massa di Fridays For Future con un appello rivolto alle istituzioni affinché vengano effettuate nuove analisi nel canale del Brugiano:



"Ieri mattina due ragazze ci hanno contattato per parlarci della grave situazione che affligge il canale del Brugiano.

Negli ultimi sette giorni sono state trovate diverse carcasse di animali, alcune in avanzato stato di decomposizione. Nel sopralluogo che abbiamo effettuato abbiamo trovato quattro anatre, un gabbiano e svariati pesci tutti morti.



Le ragazze ci hanno raccontato che una loro amica che si occupa di soccorso animali è entrata nel fosso per aiutare un'anatra malata: la ragazza, che aveva soltanto avuto contatto con le rocce, ha avuto un irritazione cutanea, mentre l'anatra si è scoperto essere intossicata da botulino.



Purtroppo la zona del Brugiano è nota per gli alti tassi di inquinamento: nella foce del fosso, Goletta Verde ha rintracciato Enterococchi intestinali e Escherichia coli.



Come Fridays For Future Massa e come cittadine e cittadini chiediamo ad Arpat di attivarsi immediatamente per effettuare delle nuove analisi in quel tratto. Al Comune chiediamo di ascoltare l'appello dell'agenzia per la protezione ambientale e pianificare un progetto di ricostruzione della rete fognaria. La manutenzione della rete fognaria è necessaria e importante non solo per la salute degli animali, ma anche delle persone che fanno il bagno alla foce del Brugiano, guarda caso un tratto in cui spesso, in piena estate, si deve imporre il divieto di balneazione perché il contatto con l'acqua potrebbe provocare la comparsa della febbre. Vogliamo continuare a fare il bagno in una fogna?"