"Onorare la memoria del maresciallo Giuseppe Salvia"

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:08

di franco frediani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in ricordo della figura del maresciallo Giuseppe Salvia, comandante del nucleo di Pubblica Sicurezza di Massa Apuania:



"Il 23 ottobre 1944, in località Casette, trovava la morte il maresciallo Giuseppe Salvia, comandante del nucleo di Pubblica Sicurezza di Massa Apuania. Un episodio dimenticato e ai più sconosciuto. Così come riporta Idilio Antonioli, nel suo libro "Sui partigiani di Casette", Salvia fu ucciso in base alla sentenza emessa da un improvvisato tribunale della formazione partigiana Silvio Ceragioli presieduto dal suo capo indiscusso Enrico Antonioli (Righetto), dal Commissario Enrico Benedetti (Cavallino), da un rappresentante dei partigiani e da tre non partigiani, definiti "seri ed attempati". La sentenza, in base al diario tenuto dalla formazione stessa, fu eseguita da Guido Benedetti (Alfredo). Al momento dell'uccisione Salvia militava nelle file partigiane alle quali aveva aderito per profondi contrasti sorti con le autorità della RSI. Si era infatti rifiutato di eseguire alcuni ordini, da lui ritenuti illegali, e già in precedenza era entrato in conflitto con le autorità fasciste per aver sorpreso alcuni esponenti in una bisca clandestina, fatto che aveva indotto il Questore a rimuovere Salvia dall'incarico. Al momento del forzato sfollamento dalla città, le autorità della RSI emisero un mandato di cattura che avrebbe comportato la deportazione dell'ufficiale in Germania . Informato di quanto stava per accadere, Salvia e i suoi uomini, si dettero alla macchia unendosi ai partigiani sulla Brugiana. Sui motivi e sulle cause del perché sia stato arrestato dagli uomini della formazione Ceragioli non ci è dato sapere e il fatto che Salvia fosse il padre della fidanzata e futura moglie di Gino Briglia (Sergio), alto esponente partigiano, non ebbe influenza alcuna sull'esito della condanna . Righetto agiva molto spesso di iniziative proprie. Come riporta il settimanale romano "Asso di Bastoni" del 2 gennaio 1949, il povero maresciallo "legato e fustigato con una catena di ferro, fu trasportato moribondo dinanzi all'improvvisato tribunale del popolo presieduto da Righetto e, condannato a morte, veniva colpito da una raffica di mitra". Restano oscure le motivazioni della sentenza, che comunque non giustificherebbero l'efferato omicidio, e non sta a noi giudicare non avendo riscontri testimoniali né documentali, ma a 76 anni da quel tragico evento sarebbe forse ora che il povero Salvia, un funzionario dello Stato forse troppo ligio al dovere, fosse degnamente onorato, magari con una semplice targa a ricordo".