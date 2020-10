Rubriche : lettere alla gazzetta



"San Carlo Po', una piazzetta dalla storia travagliata"

venerdì, 23 ottobre 2020, 10:51

di franco frediani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani in merito all'inizio dei lavori di rifacimento della piazzetta di San Carlo Po':



"Apprendo con vivo piacere che sono iniziati i lavori di rifacimento della piazzetta di San Carlo Po', una piazzetta dalla storia travagliata. Dall'ammasso di macerie lì depositate nell'immediatezza della fine del conflitto , nel giugno del 1951 si dette il via ai lavori di sgombro e di sistemazione. Solo nel '57 si pensò di allargare la piazzetta erigendo un muraglione. I lavori durarono oltre un anno e gli abitanti, e i molti turisti di allora, poterono così godere di un Belvedere.



Le Terme erano in pieno sviluppo, alberghi, pensioni e ristoranti a tutto regime. La località era meta suggerita per la cura delle salubri acque minerali, famose soprattutto per depurare i reni e consigliate nell'infanzia per il basso tenore di calcio. Purtroppo, da allora, un lento ma inesorabile declino, causato in parte dai mutati costumi e in parte da una cattiva gestione. Oggi del Belvedere resta solo il nome. In barba al D.Lgs 42/2004, codice Urbani, che prevede la salvaguardia dei cosidetti "cannocchiali panoramici", la vegetazione che insiste nei sottostanti terreni privati è cresciuta in altezza oscurando il panorama lato Viareggio.



Il nostro appello di molti anni fa, di invitare i proprietari alla capitozzatura degli alberi, giace inascoltata nei protocolli comunali. Il rifacimento della piazza potrebbe quindi essere una buona occasione perché gli uffici preposti ingiungano, a chi di dovere, di intervenire e riconsegnare ai cittadini e ai turisti quel Belvedere degli anni '50".

Foto di A.Leone del 1957