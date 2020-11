"Aeroporto, sì alla vocazione turistica"

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 13 novembre 2020, 09:44

Ci sono delitti che vanno oltre la cronaca e sono destinati a stigmatizzare per sempre la storia di una comunità. La morte di Guerrina Piscaglia è uno di questi

giovedì, 12 novembre 2020, 14:55

Se solo 15 anni fa qualcuno ci avesse detto che nel 2020 avremmo potuto vedere film, serie TV e sport e giocare ai videogame o al gioco d'azzardo sullo stesso dispositivo mobile, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo, probabilmente lo avremmo preso per pazzo

martedì, 10 novembre 2020, 17:58

Da qualche giorno piazza Aranci può fregiarsi, di nuovo, della targa illustrativa delle due chiese che sorgevano sulla piazza medesima: la Collegiata di San Pietro e l'Oratorio di San Sebastiano

giovedì, 5 novembre 2020, 13:01

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani che avanza una propria proposta per rivitalizzare l'ala sud dell'ex mercato coperto

lunedì, 2 novembre 2020, 08:30

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Ugo Corrieri, presidente Simef, sulle numerose voci che si levano contro la tutela paesaggistica che limita i tagli dei boschi italiani, tra le quali la lettera inviata dal CONAF ai Ministri Bellanova e Franceschini

mercoledì, 28 ottobre 2020, 09:10

Abbiamo lavorato come micci per mettere tutto a norma, secondo i dettami di questi sciamannati scappati di casa. Abbiamo speso, fatto ingrassare le ditte di detergente, plexiglass e termoscanners salvo poi sentirci dire che è stato tutto uno scherzo e i nostri luoghi non sono sicuri