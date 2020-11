Rubriche



Calcio, il carrarese Bernardeschi sogna un Europeo da protagonista in azzurro

lunedì, 23 novembre 2020, 16:01

È uno dei giocatori italiani più richiesti della prossima sessione di calciomercato. Carrarino doc, cresciuto e formatosi all’ombra delle Alpi Apuane, Federico Bernardeschi con buona probabilità scatenerà una vera e propria asta con l’apertura degli scambi e delle trattative a gennaio.

Di Bernardeschi si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane. Il giocatore nato nel 1994, come detto, è destinato ad essere uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato anche se il futuro del calciatore della Juventus è ancora tutto un rebus. Il fantasista toscano, complice un rendimento negli ultimi tempi non sempre all’altezza, quasi certamente lascerà la Vecchi Signora e potrebbe ritrovarsi comunque a lottare per una posizione di vertice nel prosieguo del torneo di Serie A. Con il via libera della Federcalcio alla firma sui nuovi contratti, infatti, Bernardeschi potrebbe finire al Milan, tra le formazioni favorite del campionato secondo i pronostici di oggi.

Le opzioni sul tavolo per il passaggio del Brunelleschi del calcio (è uno dei suoi soprannomi) in rossonero sono varie. Si va dallo scambio (con Hakan Çalhanoğlu in predicato di passare alla Juventus) fino al prestito. Ma sul giocatore nativo di Carrara vi sarebbero anche l’Inter di Antonio Conte, il Napoli di Gennaro Gattuso ed una pista che porterebbe ad un top club della Liga spagnola.

I nerazzurri, nel particolare, sono alle prese con la questione relativa al fantasista danese Christian Eriksen. L’ex Tottenham, come noto, non rientra più nelle rotazioni del tecnico Antonio Conte. La società meneghina a gennaio dovrà a tutti i costi disfarsi del cartellino del danese, così da far posto in squadra a un altro elemento. Eriksen, tra l’altro protagonista in Nations League con la propria nazionale, piace molto alla Juventus che finalmente potrebbe regalare all’allenatore Andrea Pirlo un trequartista degno di tale nome.

Così, in cambio, all’Inter finirebbe Bernardeschi che, rispetto al danese, è più votato all’attacco, comparto che all’Inter, nonostante la presenza di due assi come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, necessita di essere puntellato in vista della seconda parte della stagione. Ma sul carrarino c’è anche il Napoli che ai bianconeri potrebbe riproporre, a distanza di qualche mese, lo scambio con l’attaccante Arek Milik, il polacco messo in frigorifero dalla società partenopea in attesa di nuova destinazione. Milik è un profilo che piace alla dirigenza dei campioni d’Italia e che potrebbe tornare utile anche in futuro nel caso in cui, come sembra oggi, la Juventus dovesse rinunciare a Paulo Dybala.

Conterà la volontà del giocatore di trasferirsi al più presto per avere maggiore spazio e, soprattutto, maggiore visibilità in vista del prossimo campionato europeo, conterà tanto anche la volontà del suo agente, Mino Raiola, che per il suo assistito certamente non mancherà di valutare le offerte economicamente più vantaggiose. Anche se la sua convocazione nella Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini non sembra essere in dubbio, l’obiettivo di Bernardeschi resta comunque quello di impressionare i suoi estimatori e di guadagnarsi una maglia da titolare in vista del prossimo appuntamento continentale dell’Italia.

L’attaccante carrarino nelle ultime cinque uscite con gli Azzurri ha messo a segno tre gol, collezionando in totale 26 presenze e 5 reti con la selezione maggiore, dopo aver giocato in pratica in tutte le rappresentative tricolori. Mancini crede molto nel giocatore e sa che un Bernardeschi in forma e sereno mentalmente potrebbe rivelarsi l’arma in più di un comparto offensivo che già vede al suo interno bomber del calibro di Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Andrea Belotti e Domenico Berardi.

Dunque, non dovesse a gennaio aprirsi nessuna possibilità concreta per Bernardeschi in Serie A, il giocatore si è già detto disponibile ad un trasferimento all’estero. In questa direzione, Raiola sta portando avanti un discorso con i dirigenti dell’Atletico Madrid. Non è un mistero, infatti, che il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, straveda per lo juventino, per il quale anche il figlio del Cholo Giovanni, in passato alla Fiorentina e oggi in forza al Cagliari, ha sempre speso buone parole.