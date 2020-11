Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ex mercato coperto, perché non farlo rivivere con una sala conferenze?"

giovedì, 5 novembre 2020, 13:01

di franco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Franco Frediani che avanza una propria proposta per rivitalizzare l'ala sud dell'ex mercato coperto:



"L'ala sud dell'ex mercato coperto è ormai da diversi anni inutilizzata. In più di una occasione l'Amministrazione Comunale ha indetto bandi per cederla, frazionata, a chi fosse interessato ad impiantarvi attività commerciali ma, ahimè, sono tutti caduti nel vuoto per mancanza di offerte. L'ampio locale, abbandonato a se stesso, deperisce di anno in anno. Perché non farlo rivivere, portandolo a nuova vita, realizzandovi una sala conferenze? Credo che con poca spese la cosa potrebbe essere fattibile e offrirebbe, in pieno centro, uno spazio culturale, per piccole mostre, presentazioni di libri, proiezioni ecc, di cui, purtroppo, la città è carente".