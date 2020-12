Rubriche



Cr7, Ibra e Lukaku: tre big a cui si attaccano Juve, Milan e Inter

lunedì, 7 dicembre 2020, 12:51

Ogni grande squadra ha in rosa un campione su cui fa affidamento. In Italia le tre big del campionato, Juventus, Inter e Milan, hanno tre bomber simbolo su cui puntano in maniera importante. Stiamo ovviamente parlando di Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Tre attaccanti molto diversi fra loro che però, come possiamo vedere con gli esperti di scommesse, possono essere decisivi nella vittoria finale di un campionato o delle competizioni europee.

La storia d’amore con la Juventus

Nonostante le voci insistenti su una sua presunta partenza, quella tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra essere un matrimonio destinato a continuare a lungo. Il portoghese è sempre più decisivo per la sua squadra e la società starebbe già progettando il futuro con il fuoriclasse portoghese. Nelle ultime ore si parla addirittura di un rinnovo di contratto per la punta portoghese, che continua ad essere un grande protagonista in bianconero. Secondo gli esperti di mercato Cristiano Ronaldo potrebbe prolungare la sua permanenza alla Juventus anche dopo la stagione 2021-2022. Il portoghese infatti si trova benissimo a Torino e crede nel progetto sportivo avviato dalla società bianconera con il nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Oltre a conquistare trofei con la Juventus (su tutti la Champions League) e con la nazionale portoghese (Europei nel 2021 e Mondiali nel 2022), Cristiano Ronaldo ha anche importanti obiettivi personali. Il portoghese infatti vuole diventare il primo marcatore di tutti i tempi.

L’eterno Zlatan

Zlatan Ibrahimovic sembra essere davvero eterno. Il fuoriclasse svedese sta trascinando il suo milan a suon di gol e prestazioni clamorose. Tanto che nelle ultime ore Zlatan sembra aver trovato anche una tregua con l’allenatore della sua Svezia. Secondo quanto scritto da diverse testate giornalistiche lo stesso Andersson e Håkan Sjöstrand, segretario generale della Federcalcio svedese, sono stati a Milano per parlare con Ibrahimovic di un suo possibile ritorno in Nazionale.

Intanto Zlatan continua a far sognare i tifosi del Milan che grazie alle giocate dello svedese, al suo carisma ed ai suoi gol, può davvero lottare per lo scudetto fino al termine del campionato.

Big Rom

La stagione dell’Inter non è certo iniziata nel miglior modo possibile. Tra le poche note positive di quest’anno c’è però il solito Big Rom, Romelu Lukaku. Il bomber belga ha dimostrato di essere forse l’attaccante più in forma del momento e sta attirando su di sé l’attenzione dei maggiori club europei.

Il Real Madrid su tutti che per l’ex attaccante del Chelsea sarebbe pronto a sborsare oltre 100 milioni di euro. Una cifra che riempirebbe le casse in un momento tutt’altro che semplice, ma che comporterebbe un gravissimo passo indietro sul piano tecnico. Nel frattempo però Lukaku continua il suo lavoro a testa bassa per portare l’Inter in posizioni di classifica più congeniali.