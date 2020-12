Rubriche : lettere alla gazzetta



"Diciassette anni fa veniva a mancare Giovanni Sensi, il fioraio volante"

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:43

di franco frediani

Riceviamo e pubblichiamo questo ricordo, tracciato da Franco Frediani, del ciclista massese Giovanni Sensi, scomparso diciassette anni fa:



"Diciassette anni fa, il 20 dicembre del 2003, veniva a mancare Giovanni Sensi, "Giovannino", il fioraio volante" come, con felice aggettivo, ebbe amorevolmente a definirlo il fotografo e giornalista Ezio Miniati.



Autentico figlio della generosa terra apuana, Giovanni nasce a Massa il 12 aprile 1936 da una famiglia di fiorai : il padre Vittorio possiede infatti un avviato vivaio di piante, fiori e prodotti orticoli in via delle Carre. Secondo di quattro fratelli, lasciò ben presto il lavoro della "serra" per iniziare quello dell'ambulante dedicandosi, nei ritagli di tempo, allo sport del pedale e ciò, nonostante il parere contrario della madre che temeva per la sua incolumità. Con i risparmi racimolati e una piccola aggiunta del padre e di Clelia, la sorella maggiore, Giovannino acquistò la tanto agognata bicicletta da corsa. Di nascosto e di sua iniziativa, nel 1952, a sedici anni, si tesserò per il Gruppo Ciclistico Massese "Mario Ricci" e per i colori bianco-celesti disputerà le sue prime gare da esordiente. Da allora l'inizio dell'avventura ciclistica, una avventura che per una decina d'anni tenne alto il prestigio del ciclismo massese. In campo nazionale non raggiunse i traguardi che meritava, complice spesso la sfortuna, e nel 1961, con qualche rammarico, decise di "attaccare la bicicletta al chiodo" per dedicarsi all'impresa florovivaistica di famiglia. Morte lo coglieva prematuramente all'età di 67 anni.



A rendere omaggio alla sua figura, Franco Frediani ha curato un volumetto nel quale viene ripercorsa la carriera ciclistica di "Giovannino" anche attraverso numerose fotografie e l'albo delle gare disputate".