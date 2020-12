Rubriche : lettere alla gazzetta



"Giulio Guidoni personaggio dimenticato: perché non intestare a lui una strada a Massa?"

martedì, 15 dicembre 2020, 13:55

di fraco frediani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo inviatoci da un lettore che lamenta la scarsa considerazione in cui viene tenuta la memoria storica a Massa:

Correva l'anno 1894 e ...il 5 luglio nasceva Giulio Guidoni. Diverrà una delle maggiori personalità della nostra città. Pochi, come lui, hanno infatti impersonato la nobiltà della politica. Un politico cristiano che ha fatto del disinteresse e della generosità, uno stile di vita e uno stimolo incalzante e creativo per il bene della propria città e del proprio paese.

Ha partecipato alla campagna 1915-1918 ed è decorato di Croce di guerra. Formatosi nelle file della gioventù cattolica nel 1919 si iscrisse al P.P.I. dove svolse una intenza attività, prima come segretario di sezione, poi come segretario provinciale fino al 3 gennaio 1925 quando tutti i partiti vennero sciolti e fu costretto a consegnare le chiavi della sede del partito.

La morte prematura del padre l'aveva messo a capo di una famiglia allargata, con fratelli più piccoli, che si trovò a dover sostenere. Il nuovo e inatteso peso non lo distolse tuttavia dal proseguire la sua militanza politica.

Durante la resistenza prese parte attiva al movimento dei patrioti apuani ed ebbe dal Comitato provinciale di Liberazione di Massa-Carrara l'incarico di presiedere la delegazione comunale di Massa durante il periodo dello sfollamento della città.

In tale veste ripristinò i più essenziali servizi igienici ed organizzò l'assistenza ai cittadini che vissero per sette mesi nella terra di nessuno, affrontando rischi non lievi. Pur tuttavia seppe interporsi, con tatto ed abilità, fra i comandi dei partigiani e dei tedeschi trattando accordi che risparmiarono ai cittadini rappresaglie e lutti.

Iscrittosi alla D.C., nel '45 fu nominato segretario provinciale, carica che conservò fino al congresso del 1954 quando fu eletto a presidente del comitato provinciale del partito.

Primo sindaco della città dal 1946 al '48, fu candidato al Senato, soccombente solo per pochissimi voti. Eletto consigliere provinciale nel 1951, venne chiamato alla presidenza che mantenne sino alla scadenza del 1956. Rieletto conservò la carica sino al 1958 quando fu eletto Senatore. Tra i suoi incarichi anche quello di presidente dell'Istituto d'Arte, dell'Azienda di Soggiorno nonché commissario nell'O.N.M.I. Guidoni muore a Massa il 6 giugno del 1992 e nulla, vergognosamente, lo ricorda. Una città che dimentica il proprio passato ma si preoccupa di dedicare una piazza a Moro e Berlinguer ed ora vorrebbe un ponte a Pertini...