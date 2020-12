Recensioni di Casino Betway

L'offerta di gioco di Betway

Operazioni monetarie

Gioco responsabile

Sicurezza e privacy

Conclusione

Betway è gestita dalla società di gioco Microgaming, uno degli sviluppatori di software di maggior successo nell'industria del gioco. Il sito web del fornitore presenta più di 500 giochi del produttore, tutti testati e certificati.

Microgaming è uno dei migliori sviluppatori dell'industria del gioco e da anni è ai vertici del mercato, seppellendo molte aziende del settore. Il gruppo opera nel mercato del gioco d'azzardo dal 1994 e si prende la briga ogni anno di introdurre le slot machine che, in poco tempo, diventano le prime a cliccare in rete. Il microgioco d'azzardo si basa sull'innovazione, la qualità e la sicurezza.

L'offerta del Casinò Online Betway comprende le migliori video slot, le slot progressive e i giochi da tavolo del produttore. Troverete anche le scommesse sportive, i popolari giochi di carte del Microgaming Casino e i più onesti croupier dal vivo.

Bonus e promozioni per i nuovi clienti

Non c'è un buon casinò online senza un buon bonus di benvenuto, giusto? Il bonus del casinò online di Betway è incredibilmente generoso. In teoria è possibile ottenere fino a 1500 euro per i primi quattro depositi al casinò senza un codice bonus Betway o qualsiasi cosa si possa trovare su Internet.

Il bonus di Betway è:

- 100% fino a 250 euro per il 1° deposito

- 25 % fino a 250 EUR per il secondo deposito

- 50% fino a 500 euro per il 3° deposito

- 100% fino a 500 euro per il 4° deposito

Naturalmente, si riceve il denaro dal casinò a determinate condizioni di bonus. Prima di metterci le mani sopra, l'importo deve essere scommesso almeno 50 volte. Un altro aspetto importante: alcuni giochi sono esclusi e non saranno presi in considerazione. Questi includono i classici giochi di carte come il Blackjack e il Baccarat. Il modo più veloce per ottenere denaro è scommettere, dato che le quote superiori a 1,75 sulle scommesse sportive contano fino al 500%.

Assistenza clienti

Al Betway Casino, i clienti e il loro benessere sono la cosa più importante. L'azienda si assicura che tutto vada bene nel negozio di giochi online. Se si incontrano problemi durante l'utilizzo dei prodotti forniti dal casinò, si può sempre contare sull'aiuto e sulla professionalità del personale del fornitore.

Il servizio clienti del casinò è disponibile 24 ore su 24. Qualunque sia il vostro problema, potete sempre contare sul team di supporto di Betway. L'assistenza clienti è disponibile via e-mail, chat dal vivo sul sito web dell'azienda o per telefono. Se contattate il personale, i vostri problemi saranno risolti in poco tempo.

L'unico inconveniente del sito web del provider è che il casinò non ha una pagina di FAQ. Tuttavia, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto è sempre possibile contattare qualcuno dell'azienda per aiutarvi.

Casinò Betway Mobile

I casinò mobili sono diventati una parte importante dell'industria del gioco. Sempre più giocatori li usano per accedere alle loro slot preferite in movimento. Betway sta cercando di tenere il passo con questa tendenza moderna.

Il casinò non offre un'applicazione Betway, ma alcuni dei giochi del provider sono già disponibili su diverse piattaforme. Ora è possibile giocare sul cellulare o sul tablet senza scaricare il gioco. Purtroppo, l'offerta di Betway Mobile comprende solo 65 slot machine, il che significa che la sua offerta portatile è leggermente inferiore ai portafogli mobili dei giovani casinò.

L'offerta di gioco di Betway

Qualunque cosa cerchiate, la troverete sicuramente al casinò. Il portafoglio del fornitore contiene i più diversi giochi di casinò e offre qualcosa per tutti i gusti.

A Betway troverete 9 varianti della roulette online (europea, americana, francese e anche la First Roulette), alcune varianti del blackjack (Double Exposure, Multi-Hand e Vegas Strip), diverse varianti di poker, bingo, Betway Casino Live e anche il popolare eSports.

Il prodotto principale offerto da Betway è ovviamente la video slot machine. Tra la vasta selezione di slot Microgaming troverete macchine popolari come Mega Moolah, Tomb Raider, Game of Thrones, Jurassic Park e molte altre. Le slot machine deliziano sempre i giocatori con diverse opzioni di bonus, grafica accattivante e alte probabilità di vincita.

Operazioni monetarie

I depositi e i prelievi sono naturalmente i più importanti quando si tratta di casinò online. A Betway, tu, come giocatore, hai diversi modi per fare transazioni finanziarie. La società fornisce servizi come Visa, Visa Electron, Neteller e PaySafeCard. Possono scegliere ciò che più gli si addice.

Una delle caratteristiche speciali del casinò è che funziona con PayPal. Come è noto, PayPal collabora solo con fornitori responsabili e affidabili.

Gioco responsabile

Il Betway Casino è pienamente impegnato nel gioco d'azzardo e si sforza di fornire ai suoi clienti la migliore esperienza di gioco online possibile. Anche in questo caso, l'azienda capisce che il gioco d'azzardo può essere pericoloso per una minoranza di utenti. Per questo motivo Betway fa del suo meglio per proteggere i minori e le altre persone bisognose di protezione.

Sicurezza e privacy

Il casinò, gestito da Betway Limited, si impegna a proteggere la privacy dei suoi clienti e ad offrire loro una sicurezza totale. La società è vincolata da tutte le leggi sulla protezione dei dati ed è registrata come responsabile del trattamento dei dati dall'Autorità Maltese per il gioco d'azzardo.

Betway Casino è certificato dalle autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo come BeGambleAware, Gambling Commission, eCOGRA e il

Servizio Arbitrale Indipendente di Scommesse (IBAS). Giocare con questo fornitore è sicuro al 100% e non comporta alcun rischio per i clienti.