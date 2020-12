Rubriche



Serie A: la Fiorentina ospita il Bologna al Franchi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 18:08

La quindicesima giornata di Serie A ha in programma una partita abbastanza delicata. Si tratta di Fiorentina-Bologna, un match che vedrà coinvolte due squadre che finora non hanno individuato un obiettivo migliore della salvezza. In questa stagione, infatti, i toscani stanno faticando non poco a macinare risultati e hanno già cambiato allenatore, richiamando in panchina Cesare Prandelli a distanza di 10 anni. Fino al 2010 l’ex ct fece benissimo a Firenze, prima di sposare la causa della Nazionale. Il rischio di una minestra riscaldata, però, è molto alto in una situazione come quella attuale. Nelle ultime stagioni la Fiorentina ha addirittura rischiato di retrocedere e ha bruciato di fatto un allenatore in rampa di lancio come Vincenzo Montella. Il compito di Prandelli è molto complicato.

Sono pochi gli elementi della rosa sui quali si può puntare seriamente. Castrovilli è ancora un emergente, benché abbia già conquistato la Nazionale, mentre Bonaventura è sicuramente più esperto. In avanti l’unico uomo affidabile sembra essere Ribery. Vlahovic e Cutrone hanno fallito. L’auspicio della piazza è che durante il mercato di gennaio possa arrivare qualche rinforzo importante, specie dopo la cessione di Chiesa alla Juventus. Insomma, non sono tempi molto felici per i gigliati, che sono chiaramente in fase di ricostruzione.

Il Bologna, invece, ha trovato nuova linfa da quando in panchina c’è Sinisa Mihajlovic, già autore di due salvezze con i rossoblù. Il tecnico ha superato molteplici problemi di salute da quando si trova in Emilia-Romagna, ma non ha mai mollato e i risultati lo hanno sempre ripagato. Certo, un piazzamento in Europa ha sempre rappresentato un’utopia, ma questo Bologna ha di sicuro tutte le carte in regola per rimanere in Serie A anche quest’anno. Sono diversi i giocatori degni di nota nella rosa a disposizione del mister serbo: basti pensare a Riccardo Orsolini, che ha trovato spesso la via del goal negli ultimi mesi, anche in Nazionale. Insomma, il tasso tecnico dei rossoblù non è assolutamente da sottovalutare.

Sono trascorsi già 4 anni da quando la Fiorentina ha figurato nelle coppe europee e una nuova qualificazione passa anche attraverso partite come quella col Bologna. Cesare Prandelli lo sa bene e si augura che il breve stop natalizio non abbia distratto troppo i suoi giocatori. C’è poco da scherzare: il campionato non è ancora giunto alla sua metà e pertanto le posizioni in classifica potrebbero anche essere ribaltate, ma considerando il rendimento attuale le chance per un salto di qualità appaiono esigue. In sostanza, la Fiorentina ha molto più da perdere rispetto al Bologna, al di là del fattore casalingo.

La partita tra i viola e i felsinei si giocherà alle 15:00 di domenica 3 gennaio, giornata durante la quale verrà disputato l’intero turno di Serie A. Saranno le prime partite del 2021 per il campionato italiano, che ha vissuto un 2020 molto travagliato e spera di trovare maggiore regolarità da qui in avanti. Secondo lo scenario delle scommesse sportive piazzabili online, Fiorentina-Bologna sarà un incontro bilanciato e risulta difficile prodursi in pronostici già da adesso. Chi avrà la meglio al Franchi?