Rubriche : lettere alla gazzetta



Stefano Benedetti esulta: "Lucia Ciambelli assolta!"

martedì, 15 dicembre 2020, 19:50

di stefano benedetti

Il presidente del consiglio comunale di Massa Stefano Benedetti di Forza Italia ha manifestato in questo intervento la propria soddisfazione per la conclusione di una vicenda di emarginazione sociale:

Amici che felicità, Lucia stamani è stata assolta dal reato di occupazione abusiva. Nel frattempo il suo compagno Fabio è deceduto e l'assoluzione la dedichiamo a lui che per questa denuncia fatta dall'assistente sociale si era quasi preso un esaurimento nervoso.

Ciao Fabio. La Sig.ra Lucia Ciambelli, rinviata a giudizio a seguito di una denuncia inoltrata nel 2017 da una assistente sociale del Comune di Massa, presso la Procura della Repubblica per "occupazione abusiva", è stata assolta questa mattina dal giudice monocratico dottoressa Congiusta.

Lei e il compagno Fabio Barotti, deceduto nel frattempo per cause naturali, erano stati denunciati per essere entrati senza scasso all'interno della Casa Sociale comunale per le emergenze abitative di via delle Tortore, per ripararsi dal freddo, essendo loro indigenti senza casa e neanche un luogo dove dimorare. Fino al quel momento avevano dormito per un certo periodo di tempo in una cabina del mare e successivamente in una panchina del Parco Pubblico ex Ugo Pisa di Marina di Massa.

Stamani ho avuto modo, come testimone, di fornire un contributo per arrivare alla verità, poiché quello stesso giorno intervenni in loro difesa, chiarendo all'assistente sociale, al dirigente Dott. Tognocchi e al sindaco Volpi, che gli stessi vivevano in condizioni estreme e non avevano un posto per dormire.

Per tutta risposta, nonostante il sindaco Volpi comprese bene la gravità della situazione, l'assistente sociale fece irruzione con i Vigili Urbani, cercando inutilmente di buttarli fuori dalla struttura, nella quale alla fine rimasero per qualche mese e poi trasferiti alla pensione Argia dove Lucia attualmente vive insieme al proprio cane. E proprio il cane fu oggetto di una contestazione, poiché il dirigente sosteneva che la coppia avrebbe dovuto abbandonarlo al canile comunale, cosa alla quale il sottoscritto si oppose fermamente, riuscendo a far tornare il dirigente sui suoi passi.

Con tutto ciò voglio significare che il Settore Sociale di un Comune è particolarmente strategico e fondamentale soprattutto per le emergenze sociali, dove prima delle professionalità e delle lauree, conta la sensibilità e il senso di solidarietà verso i bisognosi che ogni ente pubblico ha il dovere di aiutare e proteggere.

Cosa che non è avvenuta in questo caso, dove a fronte di una grave situazione di disagio sociale, anziché assistere le persone bisognose, il comune attraverso i propri funzionari, si è accanito contro due persone indigenti e senza casa, arrivando persino a denunciarli penalmente alla Magistratura, che al contrario ha compreso quale era la verità con una assoluzione che ha reso "Giustizia" a Lucia e Fabio e che personalmente dedico al marito defunto che oggi sarebbe molto contento e soddisfatto del responso finale. Mi congratulo con l'avvocato Valentina Ramacciotti che ci ha creduto, difendendo i propri clienti in modo magistrale fino all'assoluzione.