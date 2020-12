Rubriche



Test e valutazione del casinò di William Hill

sabato, 19 dicembre 2020, 17:08

Trasparenza, innovazione, entusiasmo e diversità sono i pilastri su cui è costruito il casinò di William Hill. Non solo la fondazione nel 2008 è stata un completo successo per l'azienda, ma il casinò di William Hill è ora uno dei protagonisti del settore.

Un'azienda che si mantiene e si afferma sul mercato per un periodo di tempo così lungo deve essere indubbiamente buona. Questo è sottolineato anche dai test effettuati dai nostri esperti:

Il casinò William Hill è uno dei migliori fornitori multimarca in Europa. Il fornitore di giochi di slot si affida al know-how e alle competenze di una varietà di sviluppatori leader, per saperne di più sui suoi fornitori www.casino-aams.org/william-hill-casino/.

Ma non è solo l'innovativa selezione di giochi che rende il casinò di William Hill una star del settore. Il fornitore è anche uno dei punti di contatto più interessanti per le promozioni e i bonus fedeltà.

Punti di forza

Il miglior software sotto lo stesso tetto

Una gamma equilibrata di giochi

Metodi di pagamento sicuri

Un campo di gioco omogeneo

Modificare le campagne, anche per i clienti abituali

Le seguenti informazioni dovrebbero darvi almeno un primo assaggio dei punti di forza e di debolezza del casinò di William Hill. Tutte le aree di prova menzionate sono descritte in dettaglio in sotto-pagine - compreso, naturalmente, un risultato complessivo significativo. Ecco i criteri che sono importanti per noi.

1.) Possibilità di vincere a William Hill

Il casinò di William Hill ha già fatto un'impressione positiva e soprattutto seria all'inizio dei nostri test. Gli operatori hanno consapevolmente deciso di collaborare con le società di software che offrono quote di profitto eque. Dopo tutto, come giocatore dovresti avere una reale possibilità di ottenere una somma di denaro decente dalle varie slot machine e dai classici.

Il fornitore raggiunge ora un fatturato annuo a tre cifre. Naturalmente, i manager vorrebbero restituire un po' di questo incredibile successo ai giocatori - sotto forma di quote di vittoria abbastanza rispettabili!

Nonostante i molti dipendenti che lavorano dietro le quinte, c'è ancora abbastanza denaro per trasformare semplici giocatori semplici in grandi vincitori, e a volte anche milionari.

Ci siamo occupati intensamente della questione di ciò che deve essere offerto per passare per serietà e attrattiva. Le possibilità di vincere giocano un ruolo cruciale, perché come attore non si vuole spendere soldi indiscriminatamente se alla fine non si riesce ad ottenere un profitto - o se le possibilità sono così basse che è impossibile ottenere un profitto.







È qui che il casinò di William Hill ci ha particolarmente impressionato, anche se è difficile nominare un singolo valore, naturalmente. Il potenziale di profitto dipende da diversi fattori. Ed è proprio di questi fattori che bisogna essere consapevoli per poter scegliere i giochi che soddisfano le proprie esigenze.

La filosofia del casinò di William Hill sembra essere quella di conciliare i due valori. Secondo questo, le possibilità di vincere alla maggior parte dei giochi del casinò di William Hill sono solide.

Torniamo al tasso di ridistribuzione. Inoltre, varia a seconda del gioco. In generale, tuttavia, si può dire che in alcuni casi più del 97% di tutte le entrate va al giocatore - sotto forma di vincite determinate da generatori casuali molto equi. Naturalmente, questo vale solo per i giochi virtuali.

Potete facilmente scoprire le possibilità di vittoria in tutte le partite. Tutte le macchine e i classici sono dotati di un tavolo che può essere visualizzato direttamente o aperto separatamente con un clic.

Qui il casinò di William Hill vi mostra in piena trasparenza quanto possono essere alti i payout a seconda della combinazione e della scommessa - un po' di fortuna, naturalmente, si presume sempre. Dato che il RTP della maggior parte dei giochi è anche alto, il primo grande payout dovrebbe arrivare presto.

Tutto sommato, possiamo solo lodare i valori che il casinò di William Hill mostra. Quello che manca un po' è l'informazione concreta sul payback nei giochi. L'azienda potrebbe utilizzare fornitori come Stargames come modello per essere ancora più trasparente.

Possiamo solo darvi il buon consiglio di guardare semplicemente diverse partite. Non solo si presta attenzione alle probabilità, ma si ottiene anche un assaggio del PRT. Dopo tutto, è soprattutto la RTP a decidere quanto della posta in gioco andrà agli utenti - e se la quota vincente può essere raggiunta.

Non possiamo rilevare alcuna critica negativa. Non solo gli indici di profitto e di distribuzione sono equi, ma sono anche molto elevati. Anche il casinò di William Hill paga le vincite in fretta, se lo chiedi in contanti.

Il fornitore convince così anche i nostri redattori critici. Se si confrontano i giochi in modo specifico, si può ottenere molto. Ma non dimenticate che i profitti da soli non sono tutto. Il tipo di gioco e l'argomento devono essere adatti anche a voi.







2.) L'offerta di gioco d'azzardo del casinò di William Hill

Sul sito web del casinò William Hill ci si può aspettare un mondo di immense possibilità di gioco d'azzardo - dalle slot machine alle esclusive del casinò William Hill, alle slot di Las Vegas e anche le vincite istantanee sono rappresentate nel portafoglio in un modo molto vario.

Le scommesse sportive altrettanto popolari non vengono più offerte in Germania dal gennaio 2020, ma il libro dello sport è ancora disponibile per i clienti austriaci.

Il fatto che non tutte le categorie di gioco sopra menzionate provengano da un unico produttore è ormai noto. È particolarmente degno di nota il fatto che il gruppo si affida esclusivamente alle migliori aziende quando si tratta di un'esperienza di gioco di prima classe. Tra questi figurano Net Entertainment, Yggdrasil, Thunderkick e Microgaming.

E: Anche IGT Germania ha ottenuto un posto sul sito - un fatto che sarebbe stato inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Dopo tutto, l'IGT si era già ritirata dall'area di lingua tedesca anni fa, o semplicemente non era più autorizzata ad operare qui.

Per quanto ampia sia l'offerta, l'enfasi che il casinò di William Hill mette sulle slot machine sembra chiara. Ciò è dovuto in ultima analisi al fatto che la forma di gioco è semplicemente quella che ha più da guadagnare.

Chiunque voglia aggiungere il proverbiale tocco finale al divertimento del gioco è in buone mani ai tornei. Con loro, William Hill Casino riesce a creare ancora più emozioni. Dopotutto, qui non contano solo le vincite, ma soprattutto la sfida di essere migliori della concorrenza.

Anche se le scommesse sportive non sono l'obiettivo principale della nostra redazione, in quanto non sono offerte in tutti i paesi, dobbiamo anche elogiare questa sezione per la sua versatilità e le quote di scommesse eque.

3.) Versamenti e prelievi sul conto del cliente

Deposito al casinò di William Hill:

Naturalmente, al momento possiamo occuparci solo dei metodi di pagamento disponibili in Germania. Se vi registrate da un altro paese, potete naturalmente scegliere anche le opzioni comuni.

Certamente, la selezione al casinò di William Hill è gestibile. Ciononostante, vengono offerte tutte le opzioni più comuni, dai bonifici bancari ai portafogli online e alla popolare Paysafecard.

In linea di principio, è sufficiente depositare almeno 10 € sul conto cliente del casinò William Hill. Tuttavia, ha molto più senso investire direttamente 20 euro. Questo importo è necessario per poter beneficiare del nuovo bonus per i clienti.

Il casinò di William Hill raddoppierà il vostro deposito fino a un massimo di 100€. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Offerte Bonus". Il metodo di deposito scelto determina in ultima analisi il modo in cui è possibile ritirare le vincite.

Le informazioni sull'argomento sono disponibili nella pagina delle informazioni, che si apre in una nuova scheda. Tuttavia, non esiste una risposta chiara alla domanda su quali limiti si applicano ai depositi.

Pertanto, si presume, almeno per il momento, che le transazioni siano consentite in quantità illimitata. Se volete saperne di più, potete naturalmente contattare il nostro team di supporto.

Le opzioni offerte dal casinò di William Hill ai giocatori tedeschi possono essere organizzate in modo molto semplice e chiaro:

1. depositi per conto bancario

Bonifico bancario istantaneo

Giropay

2. ricaricare il conto scommesse con carte prepagate

Paysafecard

3. Portafogli (borsellini elettronici)

Skrill

Neteller

Il casinò William Hill si affida esclusivamente a metodi di pagamento che permettono di effettuare depositi in tempo reale. Questo significa che si può giocare direttamente con il saldo del credito scelto per le vincite reali e non ci si deve preoccupare dei tempi di attesa.

Questo è probabilmente uno dei motivi per cui l'offerente ha deciso di non effettuare un bonifico bancario convenzionale.

Potete decidere un'opzione a vostro piacimento. Il casinò William Hill vi darà abbastanza tempo prima della scadenza del premio per il nuovo cliente. Alla fine è il vostro gusto a determinare il metodo di pagamento più appropriato.

Potresti già essere cliente di un fornitore di portafoglio online come Skrill o Neteller. In caso contrario, l'accesso all'online banking è sufficiente per utilizzare Giropay o bonifico bancario istantaneo.







I depositi, indipendentemente dal metodo utilizzato, possono ovviamente funzionare solo se siete già registrati. Dopotutto, non c'è altro modo per assegnare il credito. È inoltre possibile provare molte delle centinaia di giochi gratuitamente e senza impegno.

Le vincite del casinò di William Hill:

Al William Hill Casino, ci sforziamo di soddisfare le esigenze dei giocatori il più rapidamente possibile. I pagamenti al casinò di William Hill vengono elaborati entro 24 ore. Tuttavia, i prestatori di servizi di pagamento hanno solo un'influenza limitata sulla durata della transazione. Almeno con i portafogli online, un pagamento di solito non richiede più di tre giorni.

Le carte prepagate come Paysafecard, ma anche Giropay e Sofortüberweisung, stanno scomparendo quando si tratta di pagare. Qui il casinò William Hill offre il classico bonifico bancario, che purtroppo richiede un po' più di tempo. Ha quindi senso affidarsi a un portafoglio virtuale - almeno se si vuole che sia veloce.

Il requisito fondamentale per tutti i pagamenti è un controllo preliminare del vostro conto. Potete inviare una copia della vostra carta d'identità in modo semplice e veloce via e-mail al team di supporto, in modo da poter sbloccare l'account.

I seguenti metodi di pagamento sono disponibili per il ritiro:

Bonifico bancario

Skrill (Moneybookers)

Neteller

In definitiva, sarete voi a decidere come le vostre vincite saranno pagate al momento del primo deposito. Questo velocizza il processo, in quanto un metodo di pagamento verificato permette all'azienda di concedere tutti i pagamenti senza burocrazia.

Nota importante: se per qualsiasi motivo ci fossero problemi con i metodi di pagamento, è meglio contattare direttamente il supporto. Se, ad esempio, il portafoglio che utilizzate non è più attivo, potrete naturalmente scegliere un altro metodo di pagamento.

4.) Servizio clienti al casinò William Hill

Possiamo dare al casinò di William Hill quasi il punteggio pieno per il suo supporto competente e sempre disponibile, dato che tutte le opzioni di contatto popolari sono disponibili. Ciò significa che è possibile contattare il personale per telefono, per posta (modulo) e tramite live chat.

Il servizio è ovviamente molto importante in questo caso. E la cosa migliore è che tutti i mezzi per contattarci sono a vostra disposizione gratuitamente. Solo la hotline è "solo" occupata tra le 11:00 e le 20:00 - 7 giorni su 7.

Nel nostro test abbiamo testato in dettaglio tutte le possibilità di contatto. Il team attivo dietro le quinte del William Hill Casino è facilmente e rapidamente raggiungibile. Le risposte vengono date nel giro di pochi minuti, e non ci sono dubbi sulla competenza del personale addestrato. Ma soprattutto, molte domande comuni hanno già trovato risposta nella vasta pagina delle FAQ.

Queste informazioni di contatto sono disponibili presso il casinò William Hill:

Telefono: Avete bisogno di una persona di contatto personale che capisca il tedesco e che vi possa consigliare in modo competente? Allora la cosa migliore da fare è contattare la squadra al numero verde gratuito 0800-7234935. Qui potete fare domande sugli orari di assistenza - e naturalmente anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Richiesta via e-mail: il casinò William Hill ha anche un tempo di risposta veloce quando ci contatta via e-mail. I dipendenti sono quasi sempre disponibili su kundenservice@William Hill casino.com. Se non è disponibile nessun collaboratore di lingua tedesca, riceverete una soluzione in inglese o dovrete dichiarare esplicitamente che preferite aspettare l'aiuto di un collaboratore di lingua tedesca. Live chat: la live chat è attiva 24 ore su 24. Tuttavia, si prega di notare che alcuni dipendenti parlano solo inglese. Un programma di traduzione gratuito funziona a meraviglia in questo caso, perché anche senza molte conoscenze si trova una soluzione molto rapidamente. Modulo: Se non desiderate accedere prima alla vostra casella di posta elettronica, siete liberi di compilare il modulo di contatto. Tuttavia, la risposta sarà nella vostra cassetta postale.

Per molto tempo, il casinò di William Hill ha pensato a quando avrebbe avuto più senso sostenere la lingua tedesca. Dopotutto, il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha un costo enorme.

Questa somma doveva essere risparmiata a favore dei giocatori, perché più alto è il ritorno teorico ai giochi, più alto è il ritorno teorico ai giochi. Alla fine, gli operatori sono giunti alla conclusione che il sostegno tedesco tra le 11 e le 20 era sufficiente. La maggior parte dei giocatori capisce almeno un po' di inglese.







È molto più importante che abbiamo a che fare con personale molto esperto e ben addestrato. Anche con domande complicate, i dipendenti hanno una risposta. Aiutano pazientemente gli attori e intervengono dove c'è bisogno di sostegno.

Il modo coscienzioso di lavorare porta ad una valutazione molto alta dell'area di supporto, che alla fine non perde alcuna possibilità di contatto.

5.) Il sito del casinò di William Hill

Anche in questo settore ci siamo concentrati sul sito web in quanto tale. Naturalmente anche le sottopagine hanno un ruolo importante, perché alla fine è l'impressione generale che conta - e il nostro team editoriale è molto positivo al riguardo.

Il fatto che il casinò di William Hill non ottenga il punteggio pieno è dovuto all'ampia selezione di giochi che sono già visualizzati sulla home page. Per i principianti questa prima impressione a volte è un po' troppo impegnativa. Alla fine, però, il provider ha creato una struttura molto esemplare che rende il sito web facile da usare.

Il sito web del casinò di William Hill è colorato, ma non sembra per niente sovraccarico. Fin dall'inizio avrete una breve panoramica delle azioni in corso e dei nuovi giochi. Il menu di navigazione permette di trovare facilmente le aree che più vi interessano.

Se si guarda più da vicino i titoli dei giochi, diventa chiaro che possono essere lanciati direttamente. Tuttavia, dietro la "i" di informazione, avremmo sperato in qualcosa di più della possibilità di scegliere tra la modalità denaro reale e la versione demo.

Se volete conoscere tutti i dettagli, dovete prima iniziare il gioco e poi potete sempre accedere al tavolo vincente, che spiega in dettaglio tutte le regole e le funzioni. Il vantaggio è che la versione demo è disponibile anche dopo il login. Così non dovete investire i vostri soldi, ma potete vedere tutte le slot machine senza alcun rischio.

Ciò che è emozionante è la storia del casinò di William Hill, "l'attore protagonista". Gli operatori descrivono la creazione dell'uomo vestito di verde sul sito web. Secondo questo, a quanto pare nessuno può dire esattamente da dove viene questo signore. Era lì all'improvviso e da allora ci ha offerto affascinanti momenti di gioco.

Gli operatori hanno inventato una storia brillante a cui la gente ama credere. Naturalmente, il casinò di William Hill è un personaggio di fantasia. Chiarirebbe anche perché la sua nascita rimane un segreto e perché nessuno sa dove siano andati i suoi genitori. Si parla anche di un orfanotrofio.

Il ragazzino che l'operatore aveva immaginato è diventato un vero uomo - e sembra che stia evitando le luci della ribalta. In ogni caso, è improbabile che sia sotto i riflettori. Questo vale non solo per le sue stesse misteriose apparizioni, ma anche per gli spot televisivi, in cui si può solo vagamente indovinare il volto.

Sembra essere lui stesso a trasformare la visita in una vera e propria avventura piena di segreti. Sul sito web del casinò di William Hill, il ragazzo appare di tanto in tanto. Forse riuscirai a rivelare il suo segreto, dopotutto.

6.) L'applicazione di gioco del casinò William Hill

Il casinò William Hill ha creato un concetto multimarca che non è secondo a nessuno. In termini di innovazione, varietà ed equità, l'azienda è in vantaggio rispetto a molti concorrenti. Che questo valga anche per il gioco d'azzardo con i cellulari, la nostra redazione è andata al cuore della questione - con i risultati positivi che ci si aspettava!

Non è solo il sito web del casinò mobile William Hill a stupire i giocatori d'azzardo. Ha inoltre sviluppato applicazioni speciali per dispositivi Android e Apple, che hanno molto da offrire in termini di prestazioni.

Se avete uno smartphone o un tablet Android, o se lavorate con un iPhone e un iPad, siete liberi di installare l'applicazione appropriata. È possibile ottenerlo gratuitamente tramite il link QR sulla pagina corrispondente. L'app del casinò William Hill è disponibile anche nell'App Store e su Google Play per i rispettivi dispositivi.

Il casinò William Hill può essere utilizzato mobile sui seguenti dispositivi:

iPhone e iPad (da iOS 6.0)

Dispositivi dotati del più recente browser Safari

iPhone 4 e superiori

iPad 2 e superiori

Android (4.0 o superiore)

Cromo, browser Firefox

Il casinò di William Hill ha reso le sue applicazioni molto attraenti. Il sito web mobile è naturalmente un po' più ampio, perché non si può fare a meno di una versione di gioco. In sostanza, ci si può aspettare che l'offerta originale, che viene offerta sul desktop, sia in versione ridotta - senza ridurre la selezione dei giochi. Tutte e tre le versioni possono essere attraenti. L'applicazione web del casinò William Hill è particolarmente adatta ai proprietari di smartphone che non lavorano con sistemi Android o iOS.







Raccomandazione di Casinotest.com: È possibile utilizzare entrambi i tipi di applicazioni - l'applicazione web e l'applicazione speciale per il download del vostro dispositivo. Ciò significa che si ottengono automaticamente i vantaggi di entrambe le opzioni.

7.) Bonus esclusivo per i nuovi clienti del casinò William Hill

Il casinò William Hill ha ideato una promozione speciale per i lettori di Casinotest.de: c'è un bonus del 200% per i nuovi clienti fino a 100€, il che significa: deposita subito 100€ e gioca con 300€! Chi può dire di no a questo? E chissà: forse il nostro bonus speciale si trasformerà anche in tanti bei regali.

Ed ecco come funziona: basta depositare 20 euro o più al casinò di William Hill e il saldo viene triplicato! Non troverete questa offerta da nessun'altra parte!

Per poter ritirare le tue vincite, il bonus per i nuovi clienti di William Hill Casino New Customer Bonus deve essere scommesso 35 volte in qualsiasi gioco. Ha senso occuparsi prima delle macchine. Solo le puntate ad esse associate saranno accreditate al 100% del fatturato richiesto. È inoltre necessario tenere conto del periodo di tempo indicato. Se non effettui la conversione entro 30 giorni dal tuo credito, il bonus scade e tutte le vincite vinte fino a quel momento vengono perse. Soprattutto nel primo mese, bisogna essere veloci.

Usa il bonus di benvenuto con il casinò William Hill - questo è ciò che conta:

Il deposito deve essere effettuato entro pochi giorni dalla registrazione.

Il casinò di William Hill triplica il deposito fino ad un importo di 100 euro

Il bonus deve essere scommesso 35 volte

Molte puntate dei giochi classici sono solo parzialmente accreditate

Hai 30 giorni di tempo per soddisfare tutte le condizioni del bonus.

8.) Sicurezza: quanto è serio il casinò di William Hill?

Con William Hill Casino, non mancano le opzioni di gioco e l'azione. L'idea di fondere diversi pacchetti software non è certo una novità. Ma molto prima di questo, il casinò di William Hill aveva attirato l'attenzione di migliaia di giocatori. Il motivo è l'affascinante gentiluomo che incarna il marchio del casinò William Hill.

Non c'è una polena più forte e simpatica in tutto il settore. Oggi l'azienda è riuscita persino a convincere Merkur (nella forma del Gruppo Gauselmann) ad accettare di collaborare. Gli originali delle famose librerie di giocattoli di Merkur sono, naturalmente, uno dei punti forti di questo enorme portfolio.

I fatti: i 7 maggiori provider online al mondo

Fornitore Fatturato (in euro) Utile lordo (in euro) Numero di clienti Dipendenti 1° scommessa365 25 miliardi di euro 1,5 miliardi di euro più di 10 milioni 2.800 2. potenza del risone 12 miliardi di euro 880 milioni di euro circa 4 milioni 2.400 3. William Hill 8,5 miliardi di euro 712 milioni di euro circa 3,5 milioni 2.500 4. betfair 10 miliardi di euro 660 milioni di euro circa 3 milioni 1.800 5. bwin 6 miliardi di euro 610 milioni di euro quasi 5 milioni 2.700 6° Unibet 5 miliardi di euro 430 milioni di euro oltre 2 milioni 900 7. betsson 3,5 miliardi di euro 324 milioni di euro circa 1,5 milioni 600

Tabella sopra: lo scopo della tabella è quello di mostrarvi quali fornitori sono attualmente particolarmente numerosi e, soprattutto, affidabili. Purtroppo, il casinò di William Hill non è ancora incluso in questa classifica. Il motivo è che il casinò di William Hill è sul mercato solo dal 2008 e solo negli ultimi anni ha conosciuto una crescita massiccia. Ciò è dovuto principalmente all'offensiva commerciale in televisione. Se la crescita continua a questo ritmo, il casinò di William Hill si lascerà presto alle spalle alcuni dei nomi più noti della tabella di cui sopra.







Se il casinò di William Hill ha così tanto successo, è in parte grazie a "Mr. Il signore vestito di verde è diventato un oggetto di culto. Allo stesso tempo, l'azienda ha mostrato un tempismo quasi ingegnoso. Non appena è stato possibile eseguire diversi programmi software su un'unica piattaforma, l'azienda si è accordata e si è subito assicurata i migliori partner.

Nella scelta dei partner, l'accento è stato posto sul loro know-how, sulla loro esperienza e sulla loro serietà. Probabilmente il miglior esempio è la Net Entertainment, in quanto questa etichetta è una delle prime a sviluppare slot machine di tipo VR.

Con l'era della realtà virtuale, il fascino del gioco assumerà una dimensione completamente nuova. Naturalmente, il William Hill Casino sarà ancora una volta in prima linea. Ma anche altri fornitori hanno realizzato molte cose che meritano il nostro rispetto.

Il fatto che tutte le aziende lavorino così bene insieme è dovuto in gran parte alle decisioni prese dietro le quinte del William Hill Casino - anche se i giocatori non ne vedono molto, ovviamente. I contratti sono stati sapientemente elaborati per ottenere il miglior risultato possibile per tutti i clienti.







In sostanza, tutti i fatti indicano che il casinò di William Hill è una persona molto rispettabile. Semplicemente non c'è nulla da aggiungere a questi fatti, perché dopo solo una decina d'anni circa, l'azienda ha ottenuto quasi tutti i successi che si possono portare con sé nel settore.

William Hill Casino ha preso posizione contro la rigorosa "fedeltà" a un singolo fornitore di software. Tuttavia, il gioco d'azzardo non è, di gran lunga, l'unica cosa di cui l'azienda può essere orgogliosa.

Di particolare rilievo è il sostegno di lingua tedesca del casinò di William Hill. Con lui, tutte le preoccupazioni possono essere chiarite direttamente. È un dato di fatto che non esiste un supporto 24 ore su 24 da parte di questi dipendenti. Se avete bisogno di aiuto prima delle 11.00 o dopo le 20.00, dovete parlare correntemente l'inglese. La live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rende la comunicazione particolarmente facile.

Alla fine, il casinò di William Hill si differenzia dai suoi concorrenti in molti modi. Slot machine di alta qualità, classici e personale amichevole garantiscono il vostro comfort di gioco.

9.) La nostra esperienza con il casinò di William Hill

Sebbene il casinò William Hill sia stato lanciato ufficialmente online solo nel 2008, gli operatori di William Hill casino & Co. AB non sono affatto inesperti. Nel frattempo, l'azienda è stata persino quotata alla borsa di Stoccolma.

Siamo rimasti particolarmente colpiti dal fatto che è possibile giocare a quasi tutto il gioco del casinò di William Hill gratuitamente. Questo non è ovvio, anche nel mondo di oggi. L'iscrizione non è necessaria fintanto che non si vuole giocare per le vere vincite. Nel frattempo la società si è guadagnata un'ottima reputazione, soprattutto nel campo del gioco d'azzardo con la telefonia mobile.

Naturalmente, siamo stati liberi di testare l'applicazione mobile del casinò di William Hill. Difficilmente potrete offrire maggiore varietà ai vostri ospiti in viaggio.

I giocatori non hanno bisogno di avere molta esperienza per orientarsi nel sito del casinò di William Hill. La registrazione può essere effettuata in pochi passi, dopo di che si può decidere da soli se si vuole giocare con o senza posta in gioco reale.

Per motivi di semplicità, sono stati suddivisi in diverse categorie. La vicinanza al cliente già citata si riflette nella categoria "La mia avventura". Qui potete vedere tutti i giochi che avete usato recentemente. In questo modo si evita di dover cercare le slot e i classici preferiti.