Rubriche



Carrarese: classifica corta, c’è spazio per l’attacco al terzo posto

martedì, 19 gennaio 2021, 19:28

A parte il Renate che sta facendo un campionato a sé, con 42 punti raccolti in 19 partite, bisogna sottolineare come la bagarre, nel girone A di Serie C1, sia sempre molto accesa. La Carrarese, da questo punto di vista, è pienamente in corsa per il terzo posto.

Una lotta che si sta facendo sempre più serrata come dimostra una lettura attenta della classifica, con addirittura sei squadre racchiuse solamente in tre punti. Proprio prestare attenzione a tutti gli aspetti della graduatoria è uno dei fattori che possono fare la differenza nel campo delle scommesse sullo sport. Importante, al contempo, anche scegliere solo piattaforme sicure dove puntare, magari dando uno sguardo a quanto proposto su casinoonlineaams.com.

In testa il Renate prova la fuga

Sono delle vere e proprie prove di fughe quelle che sta facendo il Renate che, con 42 punti raccolti in 19 partite, sta indubbiamente dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare un campionato a sé. Detto questo, bisogna anche ammettere come il Como non abbia alcuna intenzione di alzare bandiera bianca.

Anzi, visto che la squadra comasca, attualmente seconda a quota 37 punti, ha una partita da recuperare e, nel caso in cui dovessero arrivare i tre punti, ci sarebbe la possibilità di avvicinarsi pericolosamente al Renate. Non solo, visto che al tempo stesso si scaverebbe anche un vero e proprio solco nei confronti delle più dirette inseguitrici.

Il gruppone con vista sulle posizioni di testa

Al terzo posto, almeno per il momento, troviamo la Pro Vercelli, che ha ottenuto 32 punti in 19 gare, anche se nelle ultime partite sta facendo un po’ fatica. Chi, invece, sembra aver trovato una buonissima continuità di rendimento, quantomeno a livello di risultati, è senz’altro l’Alessandria, protagonista di un momento estremamente positivo. Infatti, la compagine piemontese ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone altre due e scalando la classifica, con la possibilità, con la gara da recuperare nel big match contro il Como, addirittura di riportarsi a ridosso del secondo posto. Infatti, con una vittoria, andrebbe a sole tre lunghezze di distanza rispetto alla compagine lariana, mentre in caso di sconfitta sprofonderebbe a -9.

La Carrarese guarda un po’ tutto quello che succede davanti a sé, visto che ha ancora davanti a sé la Pro Patria a quota 30 punti, mentre viaggia a braccetto con la Juventus Under 23 e il Lecco a quota 29. Per la Carrarese, fino a questo momento, troppa discontinuità di rendimento. Pochi gol messi a segno, solo 20 in 19 partite, con una buona difesa (18 le reti subite fino a questa giornata), anche se nell’ultimo periodo le cose non stanno andando proprio per il verso giusto. Infatti, nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. Un bottino fin troppo magro per poter pensare di rimanere in lizza e lottare per le prime posizioni.

Al tempo stesso, c’è da stare attenti alle spalle, dal momento che la Carrarese ha solo tre punti di vantaggio rispetto all’Albinoleffe, ferma a quota 26 punti. Poi c’è il gruppo formato da Pontedera, Grosseto Pro Sesto che, ovviamente, spera di azzeccare una striscia di risultati utili per operare il sorpasso in classifica.

I prossimi appuntamenti

Importante la partita che vedrà la Carrarese andare in trasferta sul campo della Pro Patria. Appuntamento per domenica 24 gennaio alle ore 12:30. L’ultima gara del mese di gennaio sarà in casa contro la Pro Sesto, mentre, solamente qualche giorno dopo, il 2 febbraio, sarà la volta di sfidare fuori casa il Pontedera. Cinque giorni più tardi, ecco che arriva un’altra sfida molto ostica, con la trasferta di Piacenza. Un tour de force che si chiude il 14 febbraio, in casa, con la Carrarese che ospita il Lecco.