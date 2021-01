Rubriche



Gioco sicuro, la fortuna si tenta con cautela

sabato, 30 gennaio 2021, 15:55

Innegabile è l’interesse degli italiani per il gioco di fortuna. I numeri parlano chiaro, “Il libro Blu” pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settembre del 2020 (pubblicazione annuale che riporta i dati principali di Raccolta, Spesa, vincite, incassi erariali) sul mercato del gioco d’azzardo legale in Italia dice che il volume di denaro giocato nel 2019 nel nostro paese è aumentato del 3,5%, che tradotto significa: 110,54 miliardi di euro.

Se parliamo di apparecchi fisici, slot machine e Video Lottery si confermano, nonostante un trend in evidente calo, i più utilizzati: circa 46,7 miliardi di euro nel 2019, il 63% delle giocate complessive su rete fisica. La spesa per le lotterie, anche istantanee e i Gratta e Vinci si aggira oltre 9 miliardi di euro, mentre per il Lotto siamo intorno agli 8 miliardi di giocate.

La scelta è immensa per gli appassionati: dai giochi classici alle machine esclusive, da quelli di carte ai giochi istantanei fino alle slot. Ma c’è un dato importante, anzi fondamentale di cui tenere conto se la questione è la tutela e la legalità: ed è l’online.

Partiamo anche qui dai numeri: la crescita della Raccolta online, ovvero del gioco a distanza è a dir poco vertiginosa: nel 2019 è stata pari a 36,4 miliardi di euro (+16% rispetto al 2018), un terzo delle giocate complessive in Italia. Negli ultimi quattro anni (+70%), la cui incidenza sulle giocate complessive registrate in Italia è passata dal 22% del 2016 al 33% del 2019.

Cosa significa? Significa che il mondo dei gamer si sta progressivamente trasferendo sulla rete ed è qui nel web che servono forme di attenzione e di tutela.

Data la grande crescita in termini di domanda, anche l’offerta deve adeguarsi ed ecco che nascono portali online che però non hanno alcuna storia, non si riesce a risalire alla società che gestisce il sito e soprattutto non c’è trasparenza nella gestione delle puntate e dei premi. Dietro queste modalità diciamo torbide si celano imprese clandestine, non in regola con la legge, dove è alto il rischio per il giocatore che i sui dati sensibili vengano rubati e utilizzati per altro; o che l’introito delle giocate serva a finanziare attività illegittime.

Come difendersi quindi? È proprio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente che vigila a fare anche da garante. È fondamentale che il sito scelto dal giocatore sia in regala e per esserne certi bisogna verificare che sulla Home sia ben presente il link che conduce all’ADM. Ecco la prima garanzia di legalità. Se un utente vuole cimentarsi nei giochi di slot deve quindi assicurarsi che nel sito scelto ci sia la presenza del link ad ADM e delle sezioni dedicate all’autoregolazione che consentono di fissare dei tetti massimi di spesa.

Sono pochi accorgimenti ma necessari vista la massiccia migrazione dei giocatori verso l’online.