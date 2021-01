Rubriche



L’impatto del coronavirus sull’economia locale

martedì, 19 gennaio 2021, 09:48

Seppure le dinamiche territoriali dell’intera provincia di Massa-Carrara siano caratterizzate da diverse esigenze, resta il fatto che ci si deve assolutamente rendere conto dell’assoluta necessità di una corroborante mobilitazione per arginare i devastanti effetti provocati dalla incidenza del coronavirus sull’economia locale. Questo shock sull’intera attività economica, seppure si possa presentare con una significativa diversità di situazione nel nostro territorio, richiede un pronto e incisivo intervento.

Per valutare l’impatto complessivo del Covid-19 sulla economia locale, infatti, si rendono necessari, senza dubbio, metodi straordinari. Indubbiamente, gli effetti a medio e lungo termine dipenderanno da molti parametri quali, ad esempio, strategie delle imprese locali, decisioni politiche e comportamento dei consumatori. In poche parole, per arginare, quanto è possibile, il duro impatto del coronavirus sull’economia locale dell’intera provincia di Massa-Carrara, è necessario fare fronte comune, superando, ogni tipo di campanilismo e non solo.

Sarebbe, infatti, errato considerare esclusivamente le proporzioni dell’evento e non il fatto che il calo interessa tutti i settori di ogni singola attività. Non per nulla, l’industria agroalimentare, il settore agricolo, così come i servizi di ristorazione e via dicendo, hanno registrato perdite nelle singole proprie attività. Obbiettivamente, da parte delle istituzioni nazionali, non si è visto un sostanziale impatto volto, per lo meno, a contenere le variazioni sulle diverse economie locali. Di fatto, la provincia di Massa-Carrara è gravata da un forte declino in ogni singolo aspetto del suo tessuto economico.

Di conseguenza, risulterebbe essere un mero esercizio il voler andare ad evidenziare meramente gli effetti di posizionamento settoriale, o gli effetti strutturali, invece di voler affrontare, come si deve, gli effetti di possibili fattori complessivi che vedono come attori principali ogni genere di impresa locale.

Pertanto, in risposta alla crisi è assolutamente necessario sviluppare un progetto comune che vede partecipe chi si trova, ogni giorno, ad affrontare questa drammatica situazione.

Altro aspetto di grande importanza, è quello riguardante le attività da parte dei politici eletti nel territorio che dovrebbero essere in prima linea a difendere l’economia del territorio dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. Infatti, oltre che le azioni da parte dello Stato, hanno un notevole impatto quelle che debbono essere compiute dalle forze politiche locali. In pratica, si rende necessario che si vadano a sviluppare iniziative che possano, in modo concreto e rapido, proteggere i diversi tessuti economici locali.

Senza dubbio, sviluppare nuove solidarietà e dare vita a risorse, restano i mezzi migliori per difendere l’intero comparto economico del territorio. In questo, i diversi enti locali, ricoprono un rilevante ruolo volto a coordinare e proporre incisivi interventi. Di certo questa crisi ha causato un grave trauma alle finanze, motivo per cui si rende necessario cooperare per impedire che, nel tempo, si vadano a creare presupposti volti a innescare una crisi la cui portata è di devastante forza.

Quindi, andando a concludere, la prioritaria missione, è quella di studiare e applicare i migliori mezzi volti ad attenuare e risolvere gli effetti della crisi che, in tempi di coronavirus, sta vivendo tutto il territorio della provincia di Massa-Carrara.