Rubriche : lettere alla gazzetta



Massa, buche nell'asfalto: un disabile chiede se si può ovviare al problema in qualche modo?

sabato, 16 gennaio 2021, 09:43

di nicola e daniele ricci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa che non è tanto una lettera di protesta, anzi, quanto, piuttosto, una richiesta di delucidazioni che viene rivolta alle autorità amministrative competenti per comprendere se il problema delle buche nell'asfalto può essere risolvibile:

Chiunque avrà notato che nella città di Massa l'asfalto è corroso, increspato e pieno di buche e per un disabile o persona anziana questo non è piacevole. Evidentemente in ogni città d'Italia lo stesso evento si starà verificando e questo dovuto alla notevole quantità di millimetri di pioggia incessante caduta per quasi due mesi, oppure radici di alberi sollevando in strada e sui marciapiedi pezzi di asfalto ad il problema rimane e continua a peggiorare.

Ho deciso di scrivere questo articolo e sollecitare la questione agli organi competenti non per delineare un mal funzionamento del servizio o un disservizio del Comune e dell'amministrazione o ente addetto al rifacimento delle strade, anzi il Comune è attivo e presente sul territorio, riporto personalmente un mio intervento dello scorso ottobre 2020 mese nel quale sollecitai sia alla Provincia che al Comune una sezione di manto stradale molto danneggiata nella zona industriale, ed il Comune intervenne in modo chiaro e deciso nella rimessa in sesto dell'asfalto, ma nello stesso identico punto, solo dopo 12 mesi l'asfalto è tornato in degrado rendendo la viabilità impraticabile.

Perfino oggi 13 gennaio 2021 operai del comune di Massa sono in azione e presenti nel rimettere in sesto il manto stradale nel tratto Aurelia nei pressi di Romagnano, invece buche presenti nella zona industriale Viale Massa Avenza, o in piazza Albania o ancora in via Scutari ed in via Romagnano o in zone montane come a Canevara.

Ma allora io e Daniele Ricci ci chiediamo come e in che modo il Comune possa far si che si rinforzi il manto stradale, facendo si che il catrame duri più a lungo ed in questo modo, se l'asfalto avesse una durata maggiore e quindi una mino manutenzione ne gioverebbe sia la comunità che non si ritroverebbe buche ovunque, e ne gioverebbe sia al Comune che non dovrebbe impegnare annualmente operai nella messa su asfalto toppe non poco resistenti.

In passato molti casi di disabili feriti o uccisi da un incidente o caduta dovuta al terreno sconnesso sono accaduti, e l'ultimi a Firenze nel 2020 dove un ragazzo in sedia a rotelle Niccolò Bizzarri cadendo perse la vita, e mi vengono in mente anche i sobbalzi dei mezzi di soccorso ed ambulanze nel incappare in buche presenti ormai ovunque. Mi chiedo se esista un catrame o bitume più resistente agli agenti atmosferici, che evidentemente sollecitato alle varie intemperie, sottoposto al caldo ed al freddo, quindi uno sbalzo termico notevole tipico delle nostre zone, questo manto attualmente utilizzato non regge e non reggendo ogni anno avrà bisogno di manutenzione straordinaria". In veste di insegnante e cittadino curioso ed attento agli eventi ed accadimenti che si presentano in città, chiedo delle delucidazioni agli organi competenti presenti sul Comune di Massa.