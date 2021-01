Rubriche : lettere alla gazzetta



"Progetto trasporti, non siamo stati presi in considerazione: perchè?"

venerdì, 8 gennaio 2021, 08:42

di autonoleggio pennoni

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato di Autonoleggio Pennoni in merito al progetto dei trasporti in provincia di Massa Carrara:



“Siamo l’azienda che offre il servizio trasporti di persona su strada con la flotta di pullman Gran turismo più innovativa della Provincia di Massa Carrara – esordisce Marco Pennoni, titolare dell’omonima azienda -. Vorremmo sapere perché non siamo stati resi partecipi al progetto dei trasporti in Provincia. In previsione della riapertura della scuole, slittata dal 7 all’11 gennaio, sono state raddoppiate le linee più critiche nel trasporto scolastico della provincia apuana, con ben 58 corse in più. Quale sarà l’azienda che effettuerà queste linee ? Ci risulta che a diversi colleghi, con licenza della provincia di Massa Carrara, non è stata fatta nessuna richiesta! E neppure a noi, nonostante la nostra agenzia si sia presentata agli enti interessati e anche al Ctt con svariate pec. Non siamo stati presi in considerazione: perchè?



Abbiamo un parco mezzi di recente immatricolazione – spiega Pennoni - con bus di tutte le capienze e in grado di servire anche le frazioni montane. Con l’emergenza Covid, siamo uno dei settori più colpiti, così come tutta la filiera del turismo. Riteniamo che sarebbe doveroso affidare alcune linee anche alla nostra agenzia. Abbiamo mezzi nuovissimi, pronti per essere noleggiati. E’ scorretto non essere stati interpellati dopo interminabili richieste di collaborazione. In questo periodo di notevoli difficoltà, perché non sostenere le aziende del territorio?”



In difesa delle aziende del territorio, interviene anche Daniele Tarantino, vicepresidente di Confederazione imprese Italia: ”Tramite la nostra associazione – commenta - abbiamo inoltrato la richiesta di inserimento delle imprese locali di trasporto, al prefetto di Massa Carrara, alla provincia di Massa Carrara e alla regione Toscana. La situazione economica della nostra Provincia è critica e noi ci teniamo a sostenere le imprese e le aziende locali. Dispiace che una realtà come quella di Pennoni, già in difficoltà per la grande crisi del turismo dovuta all’emergenza covid-19, non sia stata ancora contattata. Invitiamo pertanto le autorità locali, soprattutto in questo momento di pandemia, a tener presente le esigenze e i bisogni delle aziende del territorio in modo da distribuire equamente le risorse disponibili”.