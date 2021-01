Rubriche



Quanto il coronavirus ha influenzato la vita nel nostro territorio

martedì, 19 gennaio 2021, 09:45

Anche la nostra stupenda e sempre affascinante provincia di Massa-Carrara, si trova a dover affrontare le problematiche connesse alla diffusione della pandemia di COVID-19. Ma quanto il coronavirus ha influenzato la nostra vita? A causa della pandemia di COVID-19, molti di noi rimangono a casa e, di conseguenza, hanno delle interazioni sociali limitate. Indubbiamente, questo periodo di confinamento forzato, può influire sulla salute fisica e mentale.

La pandemia di Covid-19, che sta mettendo sotto assedio più della metà della popolazione mondiale, ha, inoltre, rivelato la fragilità della nostra società i cui effetti si fanno costantemente sentire senza affrontarne efficacemente le cause. Tuttavia, questo triste periodo, seppure si faccia sempre riferimento ad un modello di economia globalizzata, ha messo, anche, in luce, la capacità e la forza di volontà da parte di molte persone, nel voler contribuire a superare questo tragico momento. Non per nulla, le cronache, giustamente, mettono in luce questi eroi che tutti i giorni si impegnano ad aiutare i più vulnerabili.

Autorità locali, associazioni e semplici cittadini, quindi, quotidianamente scendono in campo per portare conforto, per aiutare, per cercare di superare le mille paure legate alla diffusione del coronavirus. Anche in questo, l’intera provincia di Massa-Carrara si è mostrata più che volenterosa. Non si può, ad esempio, dimenticare l’impegno da parte dei sanitari che in tutta la provincia di Massa-Carrara si sono resi protagonisti di un forte senso di responsabilità nel portare aiuto e conforto a chi soffre in solitudine. Intenti che, per dover di cronaca, si sono manifestati ben al di là di una semplice localizzazione territoriale. Tutto questo, è rassicurante.

Infatti, nel giro di pochissimo tempo, i nostri consueti stili di vita sono stati vanificati. Il rischio epidemico ci ha costretti, quindi, a riconsiderare il nostro rapporto con il tempo e con lo spazio. Non per nulla, negli ultimi mesi, si è fatto sempre più che insistente il parlare di forgiare dei nuovi modi di legami sociali, così come modi di lavorare e di consumare.

Questi sconvolgimenti, oltretutto, hanno concorso ad ampliare le disparità sociali, alle quali, talvolta, si è provato a rimediare tramite una solidarietà. È indubbio, comunque, che tutto ciò ha portato ad avere un forte impatto sulla nostra società. Di conseguenza, anche nel nostro territorio, a causa del coronavirus, la popolazione sta sempre più apportando enormi cambiamenti alle proprie abitudini quotidiane. È fuo di dubbio che assuefarsi alle nuove realtà del lavoro da casa, ad una possibile disoccupazione temporanea, alla scolarizzazione da casa e alla mancanza di contatto fisico con altri familiari, amici e colleghi, non è per nulla facile e semplice.

Tuttavia, andando a concludere, è fondamentale andarsi ad adattare a questi cambiamenti nello stile di vita che, seppure possano risultare essere particolarmente difficili, sono così vitali tanto per poter gestire la paura di contrarre il virus quanto, e soprattutto, per preoccuparci dei nostri cari che potrebbero essere particolarmente vulnerabili al coronavirus.