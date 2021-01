Rubriche



Slot Machine al telefono: piacere mobile

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:53

Noti casinò online offrono il download di slot machine sul tuo telefono. Questa funzione è molto popolare tra i giocatori d'azzardo, la usano con piacere, aggirando le strutture dove questa opzione è assente. Se dubiti ancora dei suoi vantaggi, scopri di più e assicurati di usarlo presto. Sicuramente ti piacerà, più tardi tu, alla prima occasione, andrai al tuo istituto preferito tramite il tuo telefono.

Cosa sono le slot machine mobili online?

Molti sono scettici su tali intrattenimenti, considerandoli non molto convenienti. Tuttavia, le slot machine per mobili non sono praticamente diverse dalle slot che i giocatori giocano su un PC. È solo che gli sviluppatori li hanno adattati per i dispositivi touch. Quando apri le slot machine online per il tuo telefono, non troverai alcuna differenza. Grafica, musica, numero di rulli e linee di pagamento saranno gli stessi.

L'unica cosa che è cambiata è la gestione. Sceglierai manualmente il numero di linee, la dimensione della puntata, non usando il mouse. All'inizio, questo metodo può sembrare insolito, alquanto scomodo. Tuttavia, dopo aver fatto alcune scommesse, puoi abituarti e in seguito il disagio scomparirà.

Se vinci, l'importo verrà accreditato sul tuo conto. Se lo desideri, puoi accedere al tuo account personale e metterlo in prelievo. L'operazione richiederà pochi secondi, devi solo aspettare che il premio arrivi sulla tua carta di credito o portafoglio online.

Vantaggi delle slot machine mobili online

Le slot machine per telefoni hanno molti vantaggi rispetto alle loro controparti di computer. I più significativi sono i seguenti:

1.Elevata disponibilità e facilità d'uso (puoi partire da qualsiasi smartphone, tablet, giocare mentre sei in un traffico, in attesa di un volo in aeroporto).

2.Mobilità (caricamento rapido, consumo basso della batteria).

3.La possibilità di giocare gratis (molti casinò forniscono versioni demo di slot machine online).

Gli sviluppatori del software del casinò cercano di soddisfare il numero massimo di clienti. Se prima rilasciavano slot machine per Android, ora puoi scaricare slot per quasi tutti i sistemi operativi: iOS, Android e Windows Phone. Grazie a questo, non è necessario cambiare il cellulare o privarsi dell'opportunità di trascorrere il tempo libero divertendosi.

Spesso i giocatori che giocano alle slot sui telefoni ricevono privilegi aggiuntivi. Questo potrebbe essere:

-accredito di piccole somme sul tuo conto;

-giri gratuiti su slot machine online selezionate;

-biglietti della lotteria;

-un'offerta per partecipare a tornei con un solido montepremi e così via.

Grazie a tali promozioni, tutti potranno apprezzare i vantaggi di questa opzione e successivamente passare ad essa.

Varietà di slot machine mobili online

Gli slot per telefoni cellulari sono convenzionalmente suddivisi in 2 categorie: offline e online. Nel primo caso, dovrai scaricare le slot machine sul tuo telefono, dopodiché saranno disponibili anche se non c'è connessione a Internet. Possono essere giocati in qualsiasi momento, ma solo per divertimento.

Grazie a questa funzione è facile passare il tempo e, in assenza di fondi sul deposito, c'è la possibilità di affinare le proprie capacità.

La seconda categoria di slot è progettata per giocare con soldi veri. Puoi giocare a queste slot machine online solo se hai Internet. Allo stesso tempo, non è necessario scaricare software se non si desidera intasare la memoria del telefono. Puoi scaricare il dispositivo tramite un browser e goderti il ​​gioco.

I giocatori professionisti dividono anche le slot machine mobili online a seconda del numero di rulli. Ci sono tre e cinque slot per rulli. Soffermiamoci su di loro in dettaglio.

Il primo tipo è meno popolare, molte persone li ricordano da casinò terrestri o dal bar sotto casa. Tuttavia, hanno un rendimento elevato, quindi sono ancora molto popolari, le slot machine vengono scaricate sul telefono gratuitamente in grandi quantità.

Le versioni mobili di tali slot possono essere facilmente ridimensionate su un telefono cellulare con una risoluzione dello schermo bassa. Puoi far girare i rulli tenendoli in posizione verticale senza alcun disagio.

Le slot machine online a cinque rulli hanno una grafica eccellente, un numero enorme di linee e molte funzioni bonus. Per ottenere il massimo dal gioco, è meglio acquistare in anticipo un telefono ad alta technologia.

Le slot machine mobili online saranno un vero vantaggio per qualsiasi giocatore. Ti permetteranno di passare il tempo nel traffico, aspettando il tuo turno in banca.