Derby di Milano: la doppia intervista a Suma e Biasin

venerdì, 19 febbraio 2021, 10:54

Grande fermento per Milan e Inter, che si incontreranno a San Siro domenica 21 febbraio alle 15.00, in una sfida Scudetto anticipata. Il Derby di Milano rappresenta una rivalità genuina ed emozionante, quest’anno resa ancora più speciale dal fatto che i due club milanesi si contendono, dopo anni, lo Scudetto. Una sfida che terrà incollati agli schermi non solo i tifosi di Milan e Inter, ma tutti gli amanti del calcio e delle scommesse calcio. Due giornalisti influenti sulla scena rossonera e nerazzurra, ovvero Mauro Suma e Fabrizio Biasin, in una doppia intervista rilasciata a L’Insider hanno parlato di cosa significhi il Derby di Milano per i tifosi, analizzando anche la situazione delle due squadre e del campionato.

La gara di andata si era conclusa con una vittoria del Milan per 2 a 1 e per Biasin questo Derby “lo vince l’Inter perché all’andata è andata come è andata, ma 2 derby di fila persi in campionato non li vogliamo e non ce li ricordiamo da tanto tempo. Chi la deciderà? L’uomo che ha deciso il derby di Coppa Italia: Christian Eriksen.” Suma invece dribbla così la domanda: “Il pronostico certo, indubitabile, secco e netto è che si giocherà la partita domenica 21 febbraio alle ore 15 a San Siro” e si augura che il giocatore protagonista sarà “il gioco del Milan, perché il gioco del Milan è un gran bel giocatore”.

Perché il Derby di Milano è speciale?

Secondo il giornalista di fede nerazzurra Biasin il Derby di Milano è speciale perché le tifoserie lo vivono nella maniera più giusta, senza trasformarlo in una battaglia, mentre Suma sostiene che la rivalità sia una rivalità bella e brillante, ma di cui avrebbe fatto volentieri a meno, perché “fino ai primi di marzo del 1908 questa rivalità, di fatto, non esisteva, poi alcuni milanisti hanno litigato e tant’è… In ogni caso quello di Milano è il derby per eccellenza, è sinonimo di derby italiano in tutta Europa e in tutto il mondo”.

Chi vincerà lo Scudetto?

Biasin per scaramanzia non menziona la propria squadra e sceglie il Milan come primo candidato alla vittoria, seguito dalla Juventus. “Poi direi Napoli, Roma, Atalanta, Lazio, darei uno spazietto anche al Sassuolo di De Zerbi. Credo di non aver dimenticato nessuno… “. Suma non ha dubbi: la squadra favorita per lo Scudetto è la Juventus.







Perché l’Inter non ha fatto bene in Europa quest’anno?

Secondo Biasin l’Inter “è mancata nei match chiave dal punto di vista della qualità e anche del carattere. Perché, va detto, il suo allenatore non è stato versatile come si chiede ad un allenatore soprattutto in Champions League. Certe partite andavano vinte nel corso dei 90 minuti, magari stravolgendo il piano tattico. Questa cosa l’Inter non è riuscita a farla e ha pagato con l’eliminazione, devo dire brutta, dall’Europa che conta, ma anche dall’Europa di ‘Serie B’. Quindi è stato sicuramente un piccolo fallimento.” Suma parla di disagio tecnico: “Il gioco dell’Inter è molto fisico, molto avvolgente, ma poco tecnico. Quando l’Inter non riesce a buttare giù a spallate l’avversario fa fatica e in Europa mediamente le squadre dal punto di vista tecnico-tattico sono più evolute”.

Pregi e difetti del Milan

Per Biasin il Milan rispecchia al 100% lo spirito del suo tecnico che “entrato in punta di piedi, ha fatto vedere che con il lavoro e l’applicazione si possono fare grandi cose”, mentre il difetto è legato all’età media perché, a parte Ibrahimovic, i giocatori sono molto giovani e secondo il giornalista “questa cosa finora non è venuta fuori, ma nel corso del girone di ritorno, quando le partite diventeranno veramente decisive, il pericolo per il Milan è che certe tensioni si facciano sentire.” Suma vede nel gruppo il più grande pregio del Milan: “c’è una forza d’animo e collettivo importante. Poi il gioco: siamo una squadra organizzata che ha un capo, una coda e un senso”, mentre il difetto “è un po’ di sfiga a livelli di pali, infortuni e assenze. Sì, poi ci manca un po’ di forza fisica, ma sul mercato di gennaio credo che ci siamo attrezzati anche per quello”.

Inter: pregi e difetti

Fabrizio Biasin sostiene che il più grande pregio dell’Inter sia il suo essere Contiana. “L’Inter vive in una sorta di regime militare, dove tutti devono dare tutto dal primo al novantesimo”. Rischia però di trasformarsi in difetto perché “se l’Inter non riesce ad essere Contiana nei 90 minuti finisce per mostrare a tutti quanti quali sono i suoi limiti. Non esiste il famoso piano B che tante volte è stato citato. L’Inter deve giocare con lo spirito di Conte dal primo all’ultimo secondo, altrimenti non riesce a trovare un’alternativa e questo è chiaramente un problema.” Per Suma il pregio dell’Inter è “la forza fisica, insieme ad altezza e centimetri. I difetti? Gli sbalzi umorali, ma questo credo faccia parte della loro – e sottolineo loro – tradizione”.







Ibrahimovic o Lukaku?

Suma ama Ibrahimovic e sostiene che la sua carriera sia stata su un livello superiore a quella di Lukaku, che “è un grande trascinatore e un buon ragazzo”. Il suo augurio per il Derby è che, dopo aver di recente sbagliato in Coppa Italia, giochino a pallone a testa alta e con il massimo della lealtà e del rispetto. Per Biasin “Ibrahimovic è Ibrahimovic. Ha un CV che parla da solo ed entra nella storia del calcio come uno di quegli attaccanti che ha fatto la storia. Sicuramente, se guardiamo tutto a più ampio raggio, non c’è paragone”. Però “in questo momento, in questa stagione, nelle ultime due stagioni, Lukaku ha fatto vedere di essere al suo livello e in tanti casi anche superiore perché – come Ibrahimovic riesce a far giocare bene i compagni – forse Lukaku riesce ancora di più a far rendere tutti i suoi compagni di squadra che si appoggiano sempre su di lui. Ecco, mentre Ibrahimovic non è indispensabile per il Milan - e lo abbiamo visto con il Milan che ce l’ha fatta anche senza di lui – Lukaku in questo momento è indispensabile per l’Inter.”