Rubriche



Le slot machine più curiose e intriganti

martedì, 16 febbraio 2021, 11:02

Se c’è un gioco che può vantare il record per il numero di varianti, quello è proprio la slot machine, la piattaforma su cui creativi e sviluppatori possono scatenare la fantasia.

grazie al meccanismo di gioco semplice e intuitivo, infatti, la slot si presta a infinite personalizzazioni e meccaniche in grado di appassionare i giocatori più esigenti. Alcune di queste sono arrivate a livelli di popolarità tali da diventare delle vere e proprie icone del gioco in sé, dal vivo o sul web.

Vuoi sapere quali sono le migliori slot online: scopri la vasta offerta di slot bar disponibili. In questo articolo andremo alla scoperta delle slot bar disponibili nei casinò digitali.

Se vogliamo citare le più amate dobbiamo innanzitutto partire da quella che ha iniziato tutto: classe 1885 la Liberty Bell è stata la prima slot della storia. Già in questa primissima versione, creata da un meccanico, troviamo i simboli classici del mondo slot, ferri di cavallo, stelle, i semi delle carte e le liberty bell, appunto, le campane della libertà. Se sei curioso di provarla però dovrai prepararti a un viaggio a Reno, in Nevada, dove potrai cimentarti con la decana delle slot.

Se spostiamo lo sguardo online, invece non possiamo non nominare una delle slot del pressoché infinito filone dedicato all’Antico Egitto: The book of Ra, ormai un grande classico, ora molto apprezzata anche nella sua versione rinnovata e attuale, la Deluxe. Con le sue nove linee di pagamento e una meccanica molto semplice ha conquistato i cuori degli scommettitori di mezzo mondo, stregati dalla facilità di gioco e dalle atmosfere esotiche e intriganti.

Molto apprezzate anche le slot di microgaming, con trame anche complesse e una grande diversificazione all’interno del gioco stesso, con minigiochi interni alla scommessa e bonus abbinati. Tra le più famose, specie tra gli amanti dell’universo Twilight e delle ambientazioni vampiresche, troviamo Immortal Romance che mescola bonus e raddoppi a una sottotrama romantica goth, degna delle saghe letterarie sullo stesso tema.

Sono invece le atmosfere e i misteri dell’impero Maya a impostare il ritmo e l’ambientazione della celebre Gonzo’s Quest, slot curatissima a livello grafico in cui ti troverai a vestire i panni di Gonzo Pizarro, esploratore spagnolo impegnato nella ricerca della mitica Eldorado.

Oltre a colpire piacevolmente sul piano visivo, questa slot ha saputo conquistare migliaia di fan grazie a una meccanica semplice ma condita con diverse sorprese. Oltre alle non comuni 12 linee di payout, infatti, la varietà di combinazioni vincenti regala un’esperienza di gioco mai ripetitiva, che può diventare davvero appassionante grazie ai moltiplicatori, come la modalità Avalanche, che ci regala ulteriori possibilità di vittoria.

E se i grandi classici funzionano sempre bene, con i loro temi intriganti, nel mondo delle slot la varietà spesso fa rima con originalità: è il caso di Cosmic Disco, una slot davvero originale che vive in una discoteca...spaziale! Ti ritroverai infatti catapultato ai confini dell’universo in compagnia di alieni che non disprezzano un drink, con una colonna sono a base di musica elettronica: coloratissima e irriverente, si tratta di un prodotto davvero fuori dagli schermi, che permette di divertirsi in maniera diversa dal solito.

Se ballare tutta la notte in compagnia di insoliti compagni di viaggio non spaventa, questa slot ti regalerà momenti di grande divertimento: 25 linee di pagamento e un sistema di simboli a tema club, con tanto di bonus cocktail che moltiplicano le vincite!

Il mondo delle slot insomma è vasto e con un po’ di ricerca siamo certi che ognuno possa trovare quella su misura per i suoi desideri!