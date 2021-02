Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pomario senza tutela"

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:17

di carlo milani

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata dal dottor ingegner Carlo Milani, in merito all'ex giardino ducale, noto come Pomerio o Pomario, ora roveto comunale:

"Giunge conferma che, al di là di tante belle parole, l'ex giardino ducale noto come Pomerio o Pomario (ora roveto comunale) non è affatto soggetto a vincolo della Soprintendenza.

Lo dice chiaramente un documento del 27/07/2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali inviato allora ( Prot.11721 ) alla Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara e, per conoscenza al Comune di Massa in quanto i vincoli di tutela indiretta sull'area sono stati annullati dal Consiglio di Stato con decisione in data 13.03.1970 della Sezione VI.

In tale documento si afferma altresì che “ il monumentale portale di ingresso del ex Pomerio Ducale è soggetto per il suo l'importante interesse storico -artistico alle disposizioni di tutela di cui alla legge 1/6/39 n.1089 e al Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Tale documento afferma anche: Si ritiene che sia necessario rivedere, insieme ai competenti organi comunali, l'intero territorio già sottoposto a tutela indiretta onde verificare se ed in quale misura sussistano ancora i presupposti per adottare prescrizioni di tutela indiretta. Si invita pertanto codesta Soprintendenza a volersi attivare nel senso sopra indicato.. ”.

In poche parole, il portale è tutelato anche se incredibilmente si dice che non si sa chi è il proprietario ma il giardino storico da ricostruire di cui tanto si parla non è tutelato ; il Comune potrebbe destinarlo un domani a parcheggio, ad espansione edilizia o quant'altro !

Fa davvero specie che dopo dodici anni la Soprintendenza non abbia fatto nulla in proposito..."