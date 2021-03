Rubriche



Lazio, Napoli, Roma, Atalanta: chi conquisterà la zona Champions?

martedì, 30 marzo 2021, 13:54

Niente da fare. Anche quest’anno la lotta allo scudetto sembra appannaggio di poche squadre. Alla Juventus campione in carica da 9 anni si sono aggiunte alla corsa il Milan e soprattutto l’Inter, che aveva già tentato lo sgambetto ai bianconeri nella passata stagione. Le altre big, pertanto, dovranno accontentarsi di tentare l’accesso in Champions League, a meno di clamorosi passi falsi da parte di chi occupa le primissime posizioni in classifica. Il compito non è comunque facile: qualche squadra importante dovrà giocoforza rimanere fuori. Considerando quanto viene snobbata l’Europa League da molte società, la qualificazione in Champions rappresenta per i club più importanti il principale obiettivo stagionale, se non il minimo. Talvolta la contesa per il quarto posto, l’ultimo utile per l’Europa che più conta, viene risolta addirittura all’ultima giornata di campionato.

La Lazio aveva provato ad accarezzare il sogno dello scudetto l’anno scorso, ma la rosa troppo corta non ha consentito agli uomini di Inzaghi di sostenere tanti impegni ravvicinati. Come se non bastasse, nelle ultime sessioni di mercato Lotito non ha investito molto e il rendimento degli aquilotti risulta oggi piuttosto altalenante. Non può di certo fare tutto Immobile: soprattutto a centrocampo si sente la mancanza di un vero trascinatore, dal momento che Milinkovic-Savic sembra andare ad intermittenza. Centrare la Champions per il secondo anno di fila dopo un lungo periodo di insuccessi sarebbe il massimo per la Lazio.

Il Napoli, invece, sembra non aver ancora trovato la quadra da quando ha dovuto far fronte all’addio di Maurizio Sarri, fautore del bel gioco stimato in mezza Europa. Carlo Ancelotti ha fallito e ha promosso operazioni di mercato che hanno fatto discutere, mentre Gattuso cambia modulo spesso e volentieri a più di un anno di distanza dal suo approdo sulla panchina azzurra. Stiamo parlando di una squadra evidentemente poco costante, non solo nel corso di una stagione, ma persino nell’arco dei 90 minuti. Servirebbe un filotto di vittorie convincenti per raddrizzare la situazione in classifica. L’impressione, comunque, è che a fine stagione i partenopei saranno soggetti a un altro cambio di guida tecnica.

Anche la Roma fa enormemente fatica ad affondare il colpo. Quando la situazione sembra volgere per il meglio, Dzeko viene reintegrato e Borja Mayoral inizia a segnare con continuità, ecco che arriva il pareggio col Benevento o la sconfitta in casa contro il Milan. Servirà vincere qualche scontro diretto per correre ai ripari, come contro il Napoli: in questo preciso momento gli azzurri non sono al massimo della forma e le quote sulla partita Roma-Napolidescrivono un incontro molto equilibrato. Nel 2018 i capitolini hanno lasciato il segno in Champions, arrivando meritatamente in semifinale dopo aver fatto fuori il Barcellona, arrendendosi al Liverpool che sarebbe diventato campione d’Europa 12 mesi più tardi. Anche per questo la “Lupa” vuole tornare a sognare.

Come non citare poi l’Atalanta? Gli orobici erano a un passo dalla semifinale nella scorsa edizione della massima competizione continentale, mentre quest’anno si sono tolti la soddisfazione di affrontare il Real Madrid agli ottavi. Se non si tiene conto dell’Atalanta, la sensazione è che una squadra valga l’altra e che nessuna meriti effettivamente più delle altre il quarto posto. A Bergamo, però, si respira un calcio diverso, dove i giovani sono sempre in rampa di lancio e i big vengono sostituiti senza troppi patemi. Nemmeno la partenza del “Papu Gomez” ha sfaldato il castello nerazzurro. Forse è proprio la “Dea” la favorita per l’Europa del futuro.