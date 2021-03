Rubriche : lettere alla gazzetta



Nonna rossa

domenica, 14 marzo 2021, 17:48

di elena mosti

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera che ci invia una lettrice e alla quale diamo spazio per una breve storia tutta da raccontare:

Vi racconto una piccola bella storia.

Angelica mi contatta perché nonna Rosa (la sua nonna Rosa) che non riesce a muoversi, vorrebbe firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista...

Così che si fa? Si va noi da loro.

Conoscerle è stato bello.

Classe 1937, nonna Rosa Pellegrinetti è stata contenta di poter firmare: per sua nipote, per le donne e per un concetto di libertà a lei caro.

Questa proposta di legge popolare e la conseguente raccolta firme, sta facendo comunicare una comunità che forse aveva bisogno di tornarsi a parlare.

Dai social sono innumerevoli le iniziative che partono sia dalle associazioni che dalla società civile.

Uomini e donne, generazioni, che firmano e invitano a firmare. Ricordi dei bisnonni, dei nonni e voglia di un futuro degno di questo nome. Facciamo tesoro di questa esperienza. C'è tempo fino al 31 marzo.

Forza.