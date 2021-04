"Celebrazioni del 25 aprile, escluse le associazioni combattentistiche e d'Arma"

Altri articoli in Rubriche

martedì, 27 aprile 2021, 21:49

Il 2 maggio 2020, un anno fa, una grande donna, Miriam Baratta è deceduta in tempo di covid per cui la sua morte non ha potuto avere una celebrazione pubblica adeguata

martedì, 27 aprile 2021, 17:12

Le mascherine sono uno dei dispositivi di protezione individuale più importanti e utilizzati in assoluto. Tutti sono ormai abituati ad indossarle e sono fondamentali per proteggere ogni persona dalla pandemia da Covid 19 purtroppo in corso

lunedì, 26 aprile 2021, 21:17

Una volta quando si voleva acquistare un prodotto si doveva uscire di casa, magari prendere la macchina, e recarsi nel punto vendita più vicino per comprare un certo tipo di oggetto, con il rischio che non fosse presente o già esaurito

sabato, 24 aprile 2021, 11:18

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta di Laura Menconi, presidente Ada Carrara, indirizzata al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui vaccini

martedì, 20 aprile 2021, 17:22

La coordinatrice provinciale di Azzurro Donna ha inviato questo comunicato scritto 'di getto' insieme alla responsabile provinciale violenza contro le donne Stefania Giannini, che volentieri pubblichiamo

lunedì, 19 aprile 2021, 14:39

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dell'ingegner Carlo Milani, indirizzata al presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e al sindaco del comune di Massa, sul progetto di sistemazione del fosso Poveromo