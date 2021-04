Rubriche



Codici sconto: cosa sono e come si usano

lunedì, 26 aprile 2021, 21:17

Una volta quando si voleva acquistare un prodotto si doveva uscire di casa, magari prendere la macchina, e recarsi nel punto vendita più vicino per comprare un certo tipo di oggetto, con il rischio che non fosse presente o già esaurito.

Online poi possiamo trovare e sfruttare alcuni sconti di diverso tipo: dai bonus per gli acquisti, ai bonus per viaggi e corsi online, senza dimenticarci dei bonus benvenuto scommesse che ci permettono di ottenere vari vantaggi economici.

Oggi infatti a causa del processo di digitalizzazione che stiamo vivendo ci basta la connessione ad internet per trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno e in pochi secondi, tramite un semplice click mettiamo qualsiasi cosa nel nostro carrello che arriverà direttamente a casa con questa tipologia di acquisti che è aumentata a dismisura, basti pensare all boom in borsa delle aziende del settore.

Gli e-commerce, grandi o piccoli che siano permettono ai propri clienti di sfruttare varie tipologie di codici sconto creando un vantaggio per entrambi le parti in gioco, cioè venditori e acquirenti.

Questo sistema permette alle varie aziende di farsi notare sul mercato, attirando sempre di più l’attenzione sui prodotti che offrono fidelizzando in una fase successiva il consumatore che se avrà bisogno di qualcosa cercherà direttamente nel negozio quello di cui ha bisogno, bypassando il passaggio di utilizzare il motore di ricerca.

I clienti, oltre a sentirsi protetti e tutelati dall negozio online possono ottenere un buon risparmio grazie a vari tipi di sconto.

Questi si possono dividere in varie categorie che andremo ad analizzare:

Sconto in percentuale

Questo sistema senza dubbio è quello più diffuso online e consiste nel ridurre il prezzo degli oggetti che mettiamo nel carrello di una certa percentuale stabilita in precedenza nell’ambito di una o più determinate promozioni

Sconto fisso

Il principio segue quello dello sconto in percentuale, ma la differenza sostanziale riguarda il fatto che lo sconto è fisso ( ad esempio - 5, -10,-20 euro ecc,) e non dipende dal prezzo totale del carrello. Per questo motivo perde convenienza rispetto allo sconto percentuale all’aumentare del prezzo totale che si deve pagare per concludere gli acquisti che abbiamo intenzione di fare

Spese di spedizione in omaggio

Spesso quando si acquista online, al prezzo dei prodotti si deve aggiungere un extra legato al prezzo per ottenere la spedizione a casa. Certi siti, con questa promozione, levano questo costo facendolo pagare direttamente all’azienda in modo che diventi gratuita per il cliente. In alcuni casi se le spese di spedizione non sono in omaggio, esiste la possibilità di fare un abbonamento che permette al cliente di pagare un fisso per ricevere il prodotto che non varia a seconda del numero di acquisti, quindi se una persona usa molto una piattaforma alla lunga può ottenere un risparmio.

Sconto prodotto omaggio

Acquistando un certo tipo o un certo numero di prodotti si possono ottenere altri oggetti in regalo. In altri casi invece capita di trovare promo come il 3x2 che sta a significare che pagando il prezzo di due prodotti (magari anche uguali) il negozio ce ne regala un terzo.

Sconto prevendita

Acquistando un certo prodotto, magari appena uscito sul mercato, entro una certa data è possibile ricevere uno sconto e quindi pagarlo meno.

In questo modo l’utente sarà incentivato a comprarlo subito per non perdere il vantaggio di averlo a un prezzo più basso.

Rimborso in Coupon

Dopo aver chiuso una transazione l’ecomerce può spedirci una mail con un codice che ci permette di comprare sul sito con uno sconto valido su determinati prodotti entro un determinato periodo.

Sconto registrazione

Chi si registra per la prima volta a un nuovo sito, o magari decide di aderire alla newsletter promozionale può ricevere in cambio uno sconto valido per il primo acquisto.

Queste varie tipologie di sconto possono essere offerti indistintamente a tutti i clienti oppure solo a una determinata parte che magari ha soddisfatto alcuni requisiti minimi. Per questo motivo possiamo dividere gli sconti in due macrotipologie che sono sconto pubblico (per tutti) e sconto privato (non per tutti).

Poi questi sconti possono essere validi per diversi periodi di tempo quindi possono avere una data scadenza, possono essere validi per sempre oppure una volta una tantum, cioè scadono al nostro primo utilizzo.