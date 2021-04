Rubriche



Come scegliere una mascherina ffp3: consigli e suggerimenti

martedì, 27 aprile 2021, 17:12

Le mascherine sono uno dei dispositivi di protezione individuale più importanti e utilizzati in assoluto. Tutti sono ormai abituati ad indossarle e sono fondamentali per proteggere ogni persona dalla pandemia da Covid 19 purtroppo in corso, per limitare così la circolazione del virus, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle normative sanitarie ma anche per svolgere alcuni lavori particolari.

Nonostante in questi ultimi anni la conoscenza media sulle caratteristiche di una mascherina sia stata notevolmente accresciuta, resta il fatto che non tutte le mascherine sono uguali, neanche all'interno di una stessa fascia di omologazione ffp1, ffp2 e ffp3. Come è ormai ben risaputo, le mascherine ffp3 sono quelle in grado di offrire il maggior livello di protezione filtrante, sia per quanto concerne aerosol solidi e liquidi che per la polvere derivante dalla lavorazioni.

Anche all'interno dell'insieme delle mascherine ffp3 vi sono però delle differenze. Quindi, nonostante queste abbiano tutte la capacità generale di filtrare il 99% delle particelle in entrata e di ridurre la dispersione massima in uscita al 5%, è opportuno saper scegliere il modello che si adatta maggiormente alle proprie circostanze, in base all'utilizzo che una persona intende farne.

Opzioni disponibili e scelta della mascherina ffp3

In base alle proprie circostanze di utilizzo, ogni persona può scegliere tra le mascherine ffp3 quella che si adatta meglio e che al tempo stesso può offrirgli il massimo grado di sicurezza, confort e comodità. Per quanto riguarda il primo aspetto, quello della sicurezza, è fondamentale scegliere sempre mascherine diffuse in commercio da portali conosciuti e affermati che rappresentano una garanzia di salvaguardia dei criteri relativi agli standard qualitativi e produttivi.

Sulla tipologia di mascherina è invece opportuno sottolineare che è possibile scegliere tra modelli tra loro differenti, come ad esempio:

Con respiratore pieghevole con valvola.

A forma di tazza con valvola.

Pieghevole con parti dinamiche.

Con valvola respiratoria delta plus.

Caratterizzato da tre lembi.

Con tecnologia Moldex.

Il modello AMF-3V.

Tutti questi modelli sono ovviamente "usa e getta" e devono essere sempre utilizzati nel rispetto delle indicazioni del produttore. Un modello pieghevole con valvola permette di usufruire di una respirazione agevolata e di una temperatura interna (soprattutto in estate) più bassa. Si tratta di una soluzione ideale per proteggere da polveri, fumi, nebbia e aerosol solidi e liquidi ma solitamente deve essere utilizzata quando un individuo non lavora a stretto contatto con altre persone. Il fatto che possano essere ripiegate le rendi ideali per essere riposte in tasca e riutilizzate all'occorrenza.

I modelli progettati con parti dinamiche sono invece quelli pensati per offrire, sempre al netto dello stesso livello di sicurezza, anche il massimo confort di aderenza sul volto. Si tratta di un modello ampiamente utilizzato anche da coloro che per ragioni lavorative sono costretti a indossare la mascherina per molte ore, come avviene ad esempio nei laboratori chimici e farmaceutici o negli studi medici e dentistici.

Altri modelli e utilizzo tipico

Molto apprezzato è solitamente anche il respiratore con tre lembi piatti che permettono di ottenere una bassa resistenza durante la respirazione e al tempo stesso si tratta di un modello studiato per ridurre la problematica dell'appannamento degli occhiali. Questa particolare conformazione che serve per ridurre l'accumulo di umidità e calore può risultare quindi maggiormente comoda, rispetto ad altri modelli, e per questo è comunemente utilizzata anche in contesti di tipo industriale.

La tecnologia Moldex è invece una particolare tecnica di realizzazione di mascherine ffp3 progettate per proteggere le persone in modo particolare dalle esalazioni che possono risultare tossiche. Queste possono avvenire sotto forma di aerosol, di nebulizzazioni oleose o gas di tipo acido. Rappresenta un modello di alta qualità impiegato in ambito industriale e chimico. Sicuramente da segnalare è anche il modello AMF-3V di Alpha Flow che è progettato per offrire la massima sicurezza contro i rischi derivanti da diversi tipi di particolato.

Questi sono soltanto alcuni dei principali modelli di mascherine di tipo ffp3, utilizzate sia per far fronte all'epidemia da Covid 19, sia per proteggere la salute di una persona sul luogo di lavoro. In generale comunque è fondamentale utilizzare sempre prodotti omologati e in possesso di tutte le certificazioni che ne attestano il rispetto di tutti gli standard qualitativi e di sicurezza personale.