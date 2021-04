Lago di Porta nel mirino di vandali e amministratori incapaci

Altri articoli in Rubriche

martedì, 13 aprile 2021, 10:14

In Toscana la MotoGP ha un significato del tutto particolare, vista la presenza di uno dei circuiti più amati, ovvero il Mugello. Un tracciato particolarmente apprezzato da parte dei piloti italiani che, nel corso degli anni, si sono dati battaglia per provare a vincere il Mondiale

sabato, 10 aprile 2021, 13:07

Riceviamo e pubblichiamo questa relazione del presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti in occasione dell’anniversario della liberazione di Massa (10 aprile 1945):

domenica, 4 aprile 2021, 10:28

In una settimana di mobilitazione per la riapertura delle attività, dei ristoranti e dei bar arriva una notizia importante per il mondo dello sport. Il calcio finora è stato seguito a porte chiuse ma con una campagna vaccinale che cammina è arrivato il permesso tecnico di riaprire lo Stadio Olimpico

sabato, 20 marzo 2021, 13:07

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo pubblico ringraziamento per la disponibilità di Andrea Cella, vicesindaco del comune di Massa, dimostrata nei confronti dell'associazione CoNaMal nella sua appendice massese de 'In 500 sulla battigia'

sabato, 20 marzo 2021, 08:31

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Sonia Castellini, coordinatrice provinciale di 'Azzurro Donna', per portare ancora una volta all’attenzione di tutti che la violenza sulle donne non è solo fisica e che la normalità non è sottomissione, la gelosia non è un sentimento buono, le donne non devono chiedere...

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:27

Da svariati anni si lamenta il fatto che il Catasto sia obsoleto e in molti ne auspicavano un ammodernamento. Il rinnovo è in avvio con lo sviluppo di una nuova piattaforma che integra l’archivio catastale con l’Agenzia delle Entrate