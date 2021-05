Rubriche



Bitcoin scende del 16 per cento quando le azioni scendono nel terzo giorno di flessione

venerdì, 21 maggio 2021, 18:25

Mercoledì le azioni sono scese ampiamente nel pomeriggio di negoziazione, quando la flessione del mercato è entrata nel terzo giorno. Nel frattempo, il prezzo di Bitcoin e di altre criptovalute è sceso drasticamente.

L'indice S&P 500 è sceso dello 0,5% alle 13:09. Orientale. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 230 punti, o dello 0,7%, a 33.828 punti e il Nasdaq è sceso dello 0,4%.

Le azioni bancarie sono state tra le maggiori flessioni. Goldman Sachs è scesa dell'1,6% e Wells Fargo dell'1,3%. Anche una serie di rivenditori e altre società che fanno affidamento direttamente sulla spesa dei consumatori hanno registrato forti cali. Home Depot è sceso dell'1% e Gap è sceso del 2,2%.

Il Calo Delle Valute Digitali

Le valute digitali erano in caduta libera dopo che l'associazione bancaria cinese ha emesso un avvertimento sui rischi associati alle valute digitali. Infatti:

Il prezzo del bitcoin scende del 30% e raggiunge l'obiettivo di movimento misurato testa e spalle di $ 33.400.

Il prezzo di Ethereum scende sotto i $ 2.000 per la prima volta dal 31 marzo.

Il prezzo di Ripple ha tagliato il $ 1 psicologicamente importante e ha testato il minimo di aprile di $ 0,874.

Una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'associazione di settore afferma che tutti i membri dovrebbero "astenersi risolutamente dal condurre o partecipare a qualsiasi attività commerciale relativa alle valute virtuali".

Il prezzo di Bitcoin è sceso del 16% a poco meno di $ 37.000, secondo il sito di notizie crittografiche Coindesk, ben al di sotto del recente massimo di oltre $ 63.000 raggiunto a metà aprile.

Ciò avviene dopo che Tesla, sostenitore di lunga data di Bitcoin, ha recentemente affermato che non avrebbe più accettato Bitcoin come pagamento per le sue auto, invertendo la sua posizione precedente.

La vendita è stata così intensa che il sito Web di Coinbase, un broker online per le valute digitali, è stato temporaneamente interrotto la mattina.

Il titolo di Coinbase è sceso del 5,6% ed è ora in calo del 34% dal picco raggiunto il 16 aprile, solo due giorni dopo la sua IPO.

Aumento Dell’Inflazione

Gli investitori continuano inoltre a concentrarsi sulla questione se l'aumento dell'inflazione sarà temporaneo o se durerà.

I prezzi stanno aumentando per tutto, dalla benzina al cibo mentre l'economia si riprende dal suo malessere durato più di un anno.

La Federal Reserve prevede che l'aumento dell'inflazione sarà temporaneo e correlato alla ripresa dell'economia, ma gli investitori sono ancora incerti e sono stati più cauti.

Questa è una delle cose con cui le persone stanno lottando ", ha detto J.J. Kinahan, capo stratega di TD Ameritrade." Vanno a fare benzina e si mettono in fila in un negozio di alimentari e vedono prezzi più alti; c'è questo messaggio contrastante per l'investitore medio.

Il timore è che la Federal Reserve dovrà ridurre il suo ampio sostegno se l'inflazione persiste.

Ciò include tassi di interesse record e l'acquisto mensile di 120 miliardi di dollari in obbligazioni intese a mettere in crisi il mercato del lavoro e l'economia.

Nonostante tutte le preoccupazioni sull'inflazione, tuttavia, molti investitori professionali fanno eco alla Federal Reserve dicendo che si aspettano che l'aumento dei prezzi sia "transitorio".

I tassi di interesse più elevati trascinano la maggior parte del mercato azionario, ma sono particolarmente dolorosi per le azioni, in particolare le azioni tecnologiche, considerate le più costose e quelle che fanno offerte per i profitti attesi nel lontano futuro.

L'obiettivo ha guadagnato il 5,4% dopo aver riportato ottimi risultati in quanto consumatori, alcuni dei quali erano entusiasti dei pagamenti degli stimoli statunitensi desiderosi di spendere mentre la pandemia si attenua.