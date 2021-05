Rubriche



Ethereum, Dogecoin e Molto Altro

lunedì, 17 maggio 2021, 22:12

Ether è la criptovaluta che viene scambiata sulla rete blockchain ethereum open source. In breve, è una piattaforma che funziona al di fuori del controllo di una singola entità per scambiare valuta techno con beni e servizi.

Capitalizzazione di mercato: 447,3 miliardi di dollari

Guadagno dall'inizio dell'anno: 414,3%

Il prezzo di Ethereum ha seguito una traiettoria simile a quella del bitcoin quando è salito alla fine del 2017, raggiungendo un picco di oltre 1.300 dollari a gennaio 2018, prima di svanire. Non è stato fino alla fine del 2020 che ha iniziato la sua ascesa insieme a bitcoin e tutte le altre criptovalute, raggiungendo poco più di $ 4.000 a maggio.

Uno dei vantaggi che Ethereum ha su Bitcoin è che la sua offerta non è limitata: l'offerta è determinata dai membri della comunità di Ethereum. Tuttavia, la sua piattaforma è stata bloccata dalla congestione delle transazioni attraverso usi come la popolare mania di CryptoKitties nel 2017, quando le persone usavano la valuta per acquistare e vendere gatti virtuali.

Per risolvere questo problema, Ethereum è stato sottoposto a un importante aggiornamento sulla sua rete sottostante alla fine del 2020 quando è passato a ethereum 2.0. Ci sono molte piattaforme che consentono di fare trading, come eToro e molto alter. Verifica sempre le recensioni, per esempio l’etoro recensione più recente.

Dogecoin

Capitalizzazione di mercato: 54,3 miliardi di dollari

Guadagno da inizio anno: 8.573,0%

Dogecoin, la moneta ispirata ai meme di Shiba Inu, è apparsa per la prima volta nel 2013 come uno scherzo in risposta al numero di nuovi "altcoin" - oscuri asset crittografici - che spuntano sul mercato.

Con una capitalizzazione di mercato che ammonta a miliardi di dollari e con i maggiori guadagni da inizio anno di qualsiasi criptovaluta quest'anno, Doge mostra che non è tutto latrato, ma ha qualche morso. È stato sostenuto da celebrità da Snoop Dog a Gene Simmons e, in particolare, dal capo di Tesla Musk.

La moneta ha subito una caduta dopo l'apparizione di Musk al Saturday Night Live lo scorso fine settimana, dove ha definito la valuta un "trambusto" in uno dei suoi schizzi.

Senza un limite di rifornimento sulla moneta, è possibile per Doge gonfiarsi all'infinito. Con lo stesso entusiasmo della "cultura dei meme" che ha spinto titoli come GameStop all'inizio di quest'anno, Doge ha suscitato preoccupazioni che potrebbe essere una bolla che sta per scoppiare. Il crollo dei prezzi dopo l'apparizione del SNL di Musk potrebbe dare agli scettici più merito.

Musk ha inviato a Doge un'altra folle corsa con due tweet per chiarire l'aria, dicendo che crede nelle criptovalute e sta lavorando con gli sviluppatori di Doge per "migliorare l'efficienza delle transazioni di sistema".

E Tutto Il Resto

Con l'ascesa delle criptovalute, c'è stata una parata di criptovalute che soddisfano le diverse preferenze e proteggono da diversi rischi. Ad esempio, Binance Coin è un altcoin reso popolare dalla sua piattaforma di trading Binance.

Alcune monete sono più stabili e tracciano valute o indici del mondo reale, come Tether, le cui prestazioni rispecchiano il dollaro USA. Per gli investitori interessati alla democratizzazione finanziaria, Cardano è una criptovaluta focalizzata sulla decentralizzazione delle risorse garantendo trasparenza e dando maggiore controllo agli individui.

Il mercato trova anche nuovi arrivati, come Internet Computer, una crittografia lanciata lunedì e che ha già accumulato un valore di mercato di circa 45 miliardi di dollari.

Una volta che gli investitori hanno creato un account di scambio di criptovaluta e un portafoglio crittografico personale al di fuori dell'account, possono iniziare a fare trading attraverso piattaforme di mercato crittografico come Coinbase, Cash App e Binance. Le piattaforme di trading sono ampiamente disponibili online e tramite piattaforme mobili.

Seguendo La Rotta Dell'ETF

Per gli investitori con un approccio più cauto alle criptovalute e preferirebbero evitare il mal di testa di creare portafogli e conti crittografici sugli scambi, hanno anche la possibilità di investire in fondi negoziati in borsa (ETF) che tracciano le valute anziché le monete loro stessi.

In effetti, il Canada è stato il primo paese al mondo a offrire opzioni ETF bitcoin attraverso il Purpose Bitcoin ETF (BTCC-B.TO). Dal suo lancio a metà febbraio, questo ETF ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari di asset in gestione.

Ethereum è un'altra criptovaluta che sta rapidamente trovando la sua strada nelle opzioni ETF. Alla fine di aprile, tre ETF ethereum, da CI Global Asset Management, Evolve ETF e Purpose Investments, hanno iniziato a fare trading dopo essere stati approvati dalle autorità di regolamentazione canadesi.

"Penso che per chiunque in cui la comodità è la priorità sulla sicurezza o la flessibilità dell'asset, che un ETF abbia senso", ha detto Bucella. "Penso che gli ETF promuoveranno un'adozione enorme perché è solo un arbitraggio normativo ... crea anche un mercato piacevole e sano per coloro che vogliono proteggersi".

Per Ives, la crittografia ha delle promesse, ma ha anche alcuni ostacoli prima che catturi completamente i cuori e le menti della più ampia comunità di investitori.

"Vorrei solo dire che è sul radar e penso che ci siano ancora molte biforcazioni sulla strada da percorrere per la crittografia prima che inizi a ottenere un'adozione più diffusa", ha detto.