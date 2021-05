Rubriche



Guida per principianti su come acquistare i Bitcoin

martedì, 11 maggio 2021, 10:05

Ci sono tre metodi che possono essere usati per ottenere i bitcoin. Questi metodi sono:

Estrarli (Come “miner” facendo del lavoro per verificare la correttezza di transazioni riguardanti i Bitcoin) Guadagnarli Acquistarli

Per fare il “mining” dei Bitcoin sono necessari computer e applicazioni avanzate, i giorni in cui era possibile effettuare il mining con semplici computer da casa sono terminati.

Guadagnare Bitcoin e’ più semplice, ti basta avere un portafoglio digitale dove puoi accumulare e conservare i tuoi Bitcoin. Se trovi un acquirente che e’ felice di pagarti in Bitcoin, l’unica cosa che devi fare è mandare l’indirizzo del tuo portafoglio per il pagamento.

Il portafoglio digitale per accumulare Bitcoin funziona come un vero e proprio portafoglio, ti vengono mandati i Bitcoin nello stesso modo in cui ti verrebbe dato del contante, ma la differenza e’ che tutto avviene digitalmente.

Ci sono parecchie piattaforme dove ottenere il primo portafoglio, quando trovi il portafoglio digitale che fa per te, assicurati di impostare un'autenticazione a due fattori, per aggiungere un fattore di sicurezza in più ed evitare che ci possano essere dei furti.

La terza opzione e’ di acquistare Bitcoin. Prima di acquistare Bitcoin e’ consigliabile di effettuare ricerche su Bitcoin, leggi testi informativi, ascolta podcast, e cerca di farti un idea di che cos'è e come funziona.

Potresti iniziare a comprare piccole quantità di Bitcoin, fare piccole transazioni, esercitati a conservalo, impara la tecnologia necessaria prima di dedicarti a transazioni più sere. Potrebbero essere necessari parecchi giorni, ma è tempo speso bene.

Piattaforme di scambio

Le migliori piattaforme di trading che si possono usare sono: Coinbase, Bitstamp, yuan pay group app, Kraken, Bitpanda, Gemini e Sfox. Quando si desidera acquistare verranno richiesti documenti da compilare e in alcuni casi potrebbero essere necessarie verifiche aggiuntive indipendentemente dalla piattaforma usata.

Per esempio, sulle piattaforme di Bitstamp e Bitpanda, è piuttosto semplice effettuare depositi. Lo stesso si potrebbe dire di Gemini. Quando si e’ su queste piattaforme e’ importante leggere attentamente le istruzioni e fare attenzione a quali pulsanti premere se si vuole evitare di premere qualche pulsante sbagliato e bloccare l’account e potrebbe richiedere un po’ di tempo per sbloccare il tutto.

Binance è semplice da usare sia sul telefono che sul desktop, in più la piattaforma ha un ampia gamma di Altcoin, questo ti permette di trovare monete poco conosciute che potrebbero aumentare il loro valore drasticamente in futuro. Ricorda che gli investimenti presentano tutti un fattore di rischio e tutti i soldi investiti potrebbero andare perduti.

Crypto.com e’ un’altra piattaforma che si configura piuttosto facilmente sia da telefono che da desktop.

Qualsiasi piattaforma decidi di usare, una volta che è tutto impostato, è facile mandare soldi dalla banca a quella piattaforma. In alcuni casi è necessario chiamare la banca per avvisare delle transazioni ed evitare un blocco.

Se si vuole solo effettuare piccole transazioni, si possono usare piattaforme come Bittylicious e LocalBitcoins anche se le commissioni possono essere più alte.



Qualsiasi piattaforma si scelga, è importante capire quali siano le spese e commissioni per le varie transazioni. Comprare e vendere Bitcoin avviene online, e come tutte le cose che avvengono attraverso il web, ci possono essere truffe. Verificare sempre che le varie piattaforme di trading esistano veramente e che siano sicure.

Conclusione

Una volta che si diventa pratici e si hanno delle conoscenze di base su Bitcoin, come comprarle, quali piattaforme usare, diventa più semplice capire e tenere al minimo i rischi associati agli investimenti. Quando si cercano portafogli digitali o piattaforme per effettuare il trading or comprare Bitcoin, si deve sempre leggere tutto attentamente e trovare delle piattaforme affidabili e sicure.