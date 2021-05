Rubriche



La rivoluzione finanziaria avviata da Bitcoin e criptovalute

lunedì, 24 maggio 2021, 17:44

Mai, come in questi tempi, la centralità di come e di quanto Bitcoin e criptovalute abbiano potuto andare ad influire sull’economia globale, risulta essere di assoluta centralità. Senza dubbio, una nuova storia economica è iniziata con la creazione di Bitcoin nel 2009. Infatti, grazie a questo innovativo e clamoroso sistema, è stato dato modo di poter far emergere un nuovo tipo di economia.

Ma quali sono gli impatti sull’economia con la creazione di Bitcoin e delle altre criptovalute e quali possono essere i vantaggi nell’andare ad utilizzarle? Bitcoin e criptovalute, senza dubbio, sono gli alfieri di una tecnologia innovativa e rivoluzionaria. Non per nulla, tanto i Bitcoin quanto le criptovalute mirano a sostituire il denaro tradizionale, semplificare le transazioni in generale e innovare il modo in cui il sistema finanziario funziona nel suo complesso.

Uno dei motivi principali che rendono rivoluzionari Bitcoin e criptovalute, è che sono decentralizzati, cioè lavorano in modo indipendente, senza intermediazione da parte delle istituzioni e con orari di lavoro a tempo pieno, 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana.

Oltre a ciò, non pongono alcun tipo di barriera tra individui e persone giuridiche, né tra paesi e via dicendo. In termini semplici e comprensibili, Bitcoin e criptovalute, sono un mezzo di scambio che utilizza la tecnologia blockchain e la crittografia per garantire la validità delle transazioni e la creazione di nuove unità di valuta, un processo che si chiama mining. In altre parole, non sono altro che unità monetarie virtuali, chiamata anche valuta digitali, che può venire ad essere utilizzata in mercati specifici come lo scambio di beni e servizi, soprattutto in ambienti virtuali.

Con l’aumento dell’accettazione del mercato, Bitcoin e criptovalute stanno lasciando la sfera virtuale per un mondo in cui domina il denaro fiduciario, ad esempio come in negozi fisici e per acquisti di biglietti per i viaggi. Se, perciò, si volesse sintetizzare i vantaggi che sono in grado di andare a produrre, si dovrebbe, necessariamente, mettere in risalto aspetti quali, ad esempio, stabilità in tempi incerti, bonifici bancari rapidi ed economici, spedizioni più facili e frequenti, finanze più sicure per gli utenti a basso reddito, maggiore potenza e potenziale per le applicazioni di e-commerce e, forse il più importate di tutti, il poter dare potere alle persone.

Fondamentale, è Bitcoin pro truffa. Le criptovalute sono decentralizzate, il che significa che i Bitcoin non vengono ad essere emessi da una autorità centrale come uno stato. Invece, passano attraverso una rete di computer. Le criptovalute possono essere acquistate e vendute su piattaforme di scambio, una sorta di borsa virtuale e conservate su portafogli dedicati. A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute sono solo la prova digitale della proprietà memorizzata su una blockchain.

Quando un utente vuole vendere unità di criptovaluta a un altro utente, deve inviarle al portafoglio virtuale dell’utente. La transazione è considerata completata solo quando è stata verificata e aggiunta alla blockchain attraverso un processo di mining. Questo, è anche il modo in cui vengono solitamente creati nuovi token. Una blockchain è un registro digitale utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione dei dati.

Come parte delle criptovalute, memorizza la cronologia delle transazioni per ogni unità di criptovaluta, si può avere traccia del cambiamento di proprietà nel tempo. La catena di blocchi registra le transazioni in blocchi e, quelle più recenti, vengono posizionate nella parte anteriore della catena. La tecnologia blockchain, dunque, utilizza dispositivi di sicurezza molto più potenti rispetto ai semplici file di computer.

Lo scenario monetario e tecnologico storico-evolutivo che è culminato con l’avvento delle valute virtuali, in particolare Bitcoin, pertanto, ha concorso alla creazione di tutto l’universo delle criptovalute così come dei vari agenti che operano nel sistema mondiale, producendo, andando a concludere, un forte impatto sul sistema finanziario e produttivo globale.