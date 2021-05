Rubriche



L’importanza dello sport nell’istruzione scolastica e nella vita di tutti i giorni

sabato, 15 maggio 2021, 09:39

Ogni bambino trascorre diversi anni a scuola. È il luogo in cui puoi imparare, crescere e muoversi. Gli sport che si praticano nelle scuole sono diversi a seconda del livello di istruzione. La pratica dell’attività fisica è, secondo diversi studi, molto efficace per la concentrazione degli studenti, indipendentemente dall’età. La gradazione dell’attività fisica obbligatoria cambia enormemente tra l’inizio della scuola e la fine della scuola. Le ore non dovrebbero, tuttavia, cambiare a seconda del livello di istruzione degli studenti.

Lo sport è presente a scuola perché migliora la loro salute e la loro concentrazione. Consente, inoltre, una migliore fiducia in sé stessi e, di conseguenza, agevola il miglioramento personale. Inoltre, l’effetto di gruppo che si crea, va ad incoraggiare il contatto sociale tra bambini della stessa età. Per gli studenti di qualsiasi età, sedersi per diverse ore può essere lungo e ridurre il tempo di concentrazione o, addirittura, diventare inquietante per alcuni. Le scuole, perciò, dovrebbero andare ad incentivare, con più perizia e attenzione, l’attività fisica al fine di mantenere gli studenti più concentrati e, dunque, promuovere risultati migliori.

Senza lezioni di educazione fisica, gli studenti vengono lasciati a se stessi. Molte scuole offrono sport extracurricolari per consentire agli studenti di eccellere in uno sport che amano e di fare un’attività che permetterà loro di muoversi più di quanto farebbero di solito. Alcune scuole, inoltre, sono dotate di concentrazioni sportive più elevate, consentendo ai più attivi di fare attività fisica a lungo termine. Queste opzioni forniscono tanto allo studente che eleverà la sua concentrazione e che spenderà le sue energie in modo buono, quanto all’insegnante che vuole essere in grado di promuovere la concentrazione dei suoi studenti e, quindi, vedere risultati positivi.

La maggior parte degli studenti dimentica che fare sport durante la scuola è importante. Alcuni credono che durante i loro anni di apprendimento, non hanno il tempo di muoversi, ma al contrario, il tempo usato per muoversi, anche se è poco, aiuterà la concentrazione dello studente. Con il progredire degli studi, l’importanza dello sport diminuisce. A livello primario, i bambini piccoli devono spendere le loro energie da qualche parte per rimanere concentrati durante i loro periodi scolastici.

Le pause recessi all'aperto sono benefiche per i bambini al pari della pausa pranzo. Anche le lezioni di educazione fisica sono, pertanto, essenziali durante la settimana per incanalare l'energia dei giovani.

A livello secondario, l’attività fisica è significativamente ridotta. Oltre a ciò, per lo studente i periodi obbligatori di educazione fisica sono sempre meno incisivi. Pur tuttavia, oltre che per i loro studi, è fondamentale che gli studenti comprendano quanto sia fondamentale per essere sani e godere di una buona salute, il fare una attività sportiva. Gli studenti devono, quindi, colmare questa lacuna. L’università, poi, è il luogo in cui gli studenti vogliono i voti migliori il più possibile, a volte, dimenticandosi di pensare alla propria salute fisica.

Lo sport all’università, a meno che si seguano specifici corsi, è, in pratica, una pura opzione. In altre parole è, in qualche modo, dimenticato. Il tempo dedicato all’attività fisica è, di conseguenza, notevolmente ridotto man mano che lo studente passa dall’infanzia all’età adulta. Eppure dovrebbe essere sempre uguale, dato che i benefici dell’attività fisica sulla salute fisica sono noti.

Per esempio, tra i principali vantaggi forniti alla nostra mente da un attività sportiva, spicca l’aumentata capacità di concentrazione e la facilità di svolgere attività quotidiane, il fatto che aiuta a migliorare la vitalità e a ridurre i livelli di stress, oltre che evocare un senso di orgoglio, autostima e benessere generale.

Andando a concludere, porre l’attività fisica al centro delle proprio priorità, è una misura semplice e accessibile per prendersi cura del proprio benessere e della propria salute.