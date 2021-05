Rubriche



Perché il CRM per e-commerce è strategico per la crescita del tuo business online

giovedì, 27 maggio 2021, 02:37

Considerata universalmente una risorsa chiave per chi gestisce negozi digitali, il CRM per e-commerce incide sull’efficienza di gestione di ogni ordine e sulle opportunità di sviluppo della redditività. Ma cos’è che rende davvero unico questo strumento e come ottimizzare il proprio progetto?

Le conseguenze della pandemia hanno interessato anche il commercio elettronico, con il boom degli e-shop nel corso del 2020. Una tendenza ancora in pieno sviluppo. È emerso quindi in modo ancora più marcato il bisogno di una gestione ottimale delle vetrine digitali.

Grazie al CRM lo store manager può contare su informazioni relative ai clienti costantemente aggiornate. Porta a un risparmio di tempo e risorse nelle attività di gestione dell’e-commerce. Dispone infatti di funzionalità di analisi e organizzative.

Scegliendo software performanti e integrati con lo shop, è possibile valutare in dettaglio i dati di vendita, comportamenti d’acquisto, periodicità e capacità di spesa del cliente. Sulla scorta di queste informazioni, è più semplice ottimizzare il funnel di conversione, programmare strategie di fidelizzazione efficaci e uno sviluppo degli acquisti. Tutto ciò integrando le attività di vendita online e presso gli store fisici, per chi ovviamente dispone dei due canali di vendita.

Un vantaggio che distingue i CRM con un motore di processi integrato è l’opportunità di stabilire i flussi di lavoro dell’intera squadra dedicata alla vendita, valorizzando la qualità del servizio proposto al cliente. Pensiamo all’aggiornamento sul profilo del singolo consumatore di cui può usufruire il servizio di assistenza, o ai dati, accessibili in tempo reale, di cui può fruire la squadra impegnata nelle strategie di marketing.

Gli eCommerce CRM assicurano poi la misurazione dei risultati: dal tasso di conversione a quello di abbandono. È più facile individuare eventuali punti critici nelle procedure di vendita e cogliere le soluzioni più opportune. Si ha così un miglioramento dell’esperienza di shopping e un incremento di acquisti e fatturato.

Chi intende sfruttare a pieno le potenzialità dei CRM in ambito e-commerce trova in ITTweb l’alleato perfetto per la propria attività. La software house creatrice di Magesquared, il Magento 2 con il turbo, ha scelto infatti di specializzarsi in e-commerce e CRM, che trovano integrazione in ogni progetto.

Lanciata nel 2000 da due sistemisti con esperienza decennale, ITTweb fornisce soluzioni e piattaforme, mature e scalabili, presentandosi come un consulente di business, con il valore aggiunto di un System Integrator.