Vacanze in barca a vela, gli italiani se ne innamorano

venerdì, 28 maggio 2021, 11:33

Vacanze in barca a vela: fino a poco tempo ancora una scelta troppo di nicchia. Una modalità di vacanza che attirava soprattutto gli appassionati e gli esperti del settore, tenendo lontani i viaggiatori medi che preferivano più che altro le vacanze tradizionali.

Da un anno a questa parte, invece, tutto è cambiato ed i viaggi in barca sono sempre più richiesti. Al tempo della pandemia i turisti modificano i propri orizzonti e soprattutto per le vacanze estive scelgono il mare, ma in una veste rinnovata, affidandosi alla sicurezza, al relax e alla novità della barca a vela. La scelgono sempre di più gli stranieri per visitare il nostro mare fantastico ma anche gli italiani che si stanno incuriosendo.

Molti sono quelli che iniziano ad organizzarsi già da ora per salpare questa estate e navigare tra i mari più belli, quelli del Belpaese e non solo. La barca a vela è una nuova modalità di viaggio che racchiude tanti lati da scoprire e nello stesso tempo tante tinte da dare alla propria vacanza mixando l’avventura, la scoperta e il relax in un unico itinerario.

Se anche tu ti stai avvicinando a questo tipo di idea non rimanere indietro in fatto di vacanze in barca a vela e inizia a schiarirti le idee con uno dei player di riferimento del settore: Tramundi. Non un nome qualsiasi, ma un vero esperto di vacanze e viaggi organizzati che con la sua lunga esperienza ed un team di viaggiatori appassionati è pronto a presentarti tante diverse opzioni per le tue vacanze.

Dalla Sardegna alla Sicilia, ma anche in Turchia come in Grecia, andare in barca a vela sarà una vera passeggiata. Lo skipper a bordo sarà il tuo comandante e tu sarai il suo velista insieme a tanti altri viaggiatori appassionati. Devi solo scegliere la destinazione tra gli itinerari proposti, a tutta l’organizzazione ci pensa Tramundi. I tour in barca della travel company online sono differenti e non puoi non provare quando siano innovativi e organizzati senza lasciare nulla al caso.

Vuoi rimanere in Italia? Scegli le nostre isole più belle, dalle Egadi alle Eolie ovviamente in barca a vela, passando per l’Arcipelago Toscano, le isole del Tirreno fino al mare del Cilento. E se, invece, vuoi provare l'ebbrezza di spingerti più in là, le mete estere non mancano. Dalla Croazia, tra le isole del Sud e del Nord, alla Spagna tra le Baleari e le Canaria e l’immancabile Grecia.