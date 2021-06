Castellani Shop, l’arredo aziendale scelto da chi vuole più produttività

Rubriche



venerdì, 4 giugno 2021, 04:30

Oltre a far parte delle PMI Innovative, disporre di un’offerta certificata Made in Italy ed aver ottenuto l’iscrizione nella classifica delle eccellenze dell’e-commerce ITQF 2021/2022, Castellani Shop permette un acquisto direttamente dal produttore. Zero intermediazioni. Il catalogo risponde alle esigenze di uffici, negozi e industrie, dalle scrivanie direzionali agli armadietti spogliatoio, dalle scaffalature personalizzabili alle librerie.

Completamente italiani, gli arredi professionali presentati su www.castellanishop.it sono progettati per garantire funzionalità e usabilità, nel rispetto di norme e regolamenti su sicurezza e qualità. L’offerta risponde alle esigenze di una vasta gamma di realtà professionali.

Il catalogo riguarda infatti soluzioni per negozio, ufficio, industria e magazzino. Scaffalature in metallo e acciaio inox, banchi da lavoro, banchi vendita, vetrine espositive, scrivanie direzionali e operative, sedie per ufficio. Ma anche armadietti per ripostiglio, armadi di sicurezza e molto altro ancora.

L’intera proposta è il risultato della professionalità di Castellani Srl, azienda attiva da oltre 60 anni nell’arredamento professionale, e certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale).

Selezionare il prodotto ideale per le proprie esigenze è davvero facile grazie all’interfaccia intuitiva. Ma oltre quelli presenti nel catalogo, il cliente ha la possibilità di richiedere arredi personalizzati. In particolare, per la realizzazione di scaffalature su misura è sufficiente utilizzare il pratico configuratore online accessibile direttamente dall’homepage.

Pochi click per impostare lunghezza, larghezza, profondità, numero dei ripiani e dei ganci portablister. Ma ci sono anche soluzioni customizzate progettate direttamente dai designer dell’Ufficio Tecnico interno.

L’acquisto diretto dal produttore garantisce prezzi competitivi sull’intera proposta, evitando ogni intermediazione. La convenienza arriva ai massimi livelli nella sezione Outlet, dove sono presentati scaffali metallici, armadi e tanti altri articoli di fine serie in pronta consegna, a prezzi super scontati.

La tutela dei clienti è un altro punto centrale, come dimostrano l’impiego di soli metodi di pagamento sicuri e il Sigillo Netcomm, assegnato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano agli e-shop che si impegnano al rispetto delle buone prassi online.