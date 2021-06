Rubriche



Europei di calcio: verso la finale di Wembley dell’11 luglio prossimo

lunedì, 14 giugno 2021, 11:08

Il campionato europeo di calcio 2020, che si sta disputando durante questo mese di giugno 2021 è già iniziato ed è tempo di quote, pronostici e dati statistici per i veri appassionati di calcio. Ed è già partita la caccia alla quota migliore per la nazionale che si aggiudicherà la vittoria finale, stabilita per il prossimo 11 luglio allo stadio di Wembley di Londra. Ricordiamo infatti che come da programma questa 16esima edizione dell’Europeo avrà un calendario itinerante, visto che sono stati coinvolti 11 Paesi e relativi 11 stadi, da Roma a Bucarest, da Siviglia a Budapest, da Amsterdam a Monaco e via dicendo.

Un’edizione itinerante ricca di spunti interessanti da seguire

Ventiquattro sono le nazionali che prendono parte a questa edizione, che così come era già avvenuto cinque anni fa in Francia, disputeranno un turno in più, dato che anche in questa edizione ci saranno gli ottavi di finale, con uno schema piuttosto simile a quello visto durante i mondiali di Russia 2018. Accedono quindi agli ottavi di finale le migliori due selezioni di ognuno dei 6 gironi, più le migliori 4 terze. Per questo motivo è importante dare un’occhiata ai Pronostici oggi mistiche vi diranno di più sulle gare in tabellone su cui piazzare la vostra scommessa. Niente di complicato, una volta che gli spettatori e gli appassionati avranno preso il ritmo del torneo, dove chiaramente ci sono 6-7 formazioni che partono come favorite per la vittoria finale.

Francia di Deschamps tra le protagoniste più attese del torneo

Tra le migliori sette spiccano naturalmente i campioni del mondo della Francia di Deschamps, che dovranno confermare la loro forza, con un collettivo dove spicca un comparto d’attacco di assoluto livello con Mbappé, Benzema e Giroud, su tutti. Appena dietro la Francia ritroviamo l’Inghilterra, nazionale guidata dal tecnico Southgate e dal suo capitano Harry Kane. Inutile dire che il risultato portato in termini di club per il calcio inglese, con 3 finaliste su 4 per le maggiori competizioni come Champions ed Europa League, contano eccome in termini di quote, anche se non bisogna certo associare in modo piatto i risultati delle squadre di club con quelli della nazionale in un contesto acceso come quello degli Europei.

Il Belgio di Martinez riuscirà a ripetere le prestazioni del mondiale in Russia?

Appena dietro rispetto alle quote dell’Inghilterra troviamo un’altra nazionale che ormai da qualche anno si è confermata come una delle più forti: il Belgio. Un gruppo guidato da un tecnico preparato come Martinez, dove spiccano ancora le individualità e un potenziale offensivo che vede calciatori del calibro di Hazard, Mertens, ma soprattutto di Lukaku e il talento di una sotto punta come quella di Kevin De Bruyne. Dal Belgio favorito si passa quindi alla Germania di Low, squadra rinnovata dopo il flop mondiale del 2018, quando venne battuta dalla Corea ed eliminata da Messico e Svezia.

Del resto nemmeno la Spagna di Enrique aveva brillato particolarmente in quella competizione, motivo per riscattarsi e per tornare tra le grandi dopo i successi del 2008 e del 2012, quando le Furie Rosse batterono in finale proprio gli Azzurri allora guidati dal CT Cesare Prandelli. Sullo stesso piano ed è già una grande notizia troviamo il Portogallo di Fernando Santos e l’Italia di Roberto Mancini.

Attualmente in termini di ranking il Portogallo gode di maggior fortuna, dato che è la squadra campione d’Europa e che si è aggiudicata anche la prima edizione di Nations League, battendo di misura l’Olanda. L’Italia quindi parte un po’ come sfavorite, ma ha dalla sua un ottimo score tra qualificazioni per il mondiale 2022 e il resto delle partite che ha disputato durante l’era Mancini.