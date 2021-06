Rubriche



Il fenomeno dei Tribal Casinò negli Stati Uniti

giovedì, 17 giugno 2021, 00:45

I nativi americani vengono spesso associati al mondo dei casinò, sia negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, complici anche le suggestioni provenienti dal mondo cinematografico. Ma al contrario di quello che in molti sono portati a pensare, non si tratta di stereotipi fondati solo nella fantasia dei film maker, ma di un fenomeno ben radicato e che dipende in sostanza da una legislazione con meno limiti e quindi da un minor controllo da parte delle autorità, al contrario di quelli che possono essere i casino AAMS qui in Italia, luoghi di gioco controllati da un’autorità statale con garanzie specifiche per i clienti.

Vediamo nel dettaglio i perché del legame tra nativi americani e casinò.

Entità sovrana

Per la legge statunitense le tribù dei nativi americani sono da considerare come entità sovrane. Questo tipo di status gli dà modo di fare praticamente quello che vogliono nelle terre a loro riservate. E questo implica anche la possibilità di aprire dei casinò anche all’interno di stati in cui questi sono considerati illegali. Questo si applica anche ad altre attività di gioco d’azzardo e i centri di scommesse.

Non tutte le tribù di nativi americani sono interessati dal fenomeno del gioco, ma il 40% rappresenta comunque una percentuale abbastanza elevata che ovviamente non giustifica il collegamento immediato tra i due fattori.





Perché i casinò?

Le terre storiche che ospitavano i nativi americani sono state conquistate e razziate dalle popolazioni del vecchio continente, sbarcate sul suolo americano per cercare fortuna, a danno ovviamente di chi in quei territori ci viveva da millenni. Le popolazioni di nativi sono state successivamente relegate in terre poco fertili che non hanno fatto altro che aumentare il divario economico. Per le tribù di nativi, il non poter contare sull’agricoltura e sul rapporto diretto col suolo e i suoi frutti ha comportato dei danni enormi a livello culturale.

Il governo federale ha agito nel corso degli anni riservando altri territori a queste genti, per evitare una perdita definitiva di quelle radici che rappresentano l’anima degli Stati Uniti. Ma il danno era ormai irreversibile e le promesse da parte delle amministrazioni locali per un impegno concreto volto alla diminuzione delle diseguaglianze economiche venutesi a creare, di fatto non hanno mai avuto seguito.

La richiesta di poter aprire delle case da gioco sui propri territori rientra proprio in questo quadro, e nasce quindi dalla voglia di rimettersi in carreggiata a livello economico e di garantire delle entrate finanziarie certe alle proprie genti.

Il Federal Indian Gaming Regulation Act (IGRA) del 1988 ha riconosciuto questa possibilità ai nativi, attribuendogli i diritti di entità sovrana, un po’ come il Vaticano da noi in Italia.



Il modello dei Tribal Casino

I casinò dei nativi americani sono costruiti sul modello di quelli presenti a Las Vegas, ossia con svariate possibilità di gioco al loro interno, unite anche a servizi di ristorazione e ospitalità di altissimo livello, in grado di attirare le persone più facoltose da ogni angoli degli States.

Allo stesso tempo i controlli sono più rigorosi perché effettuati da agenti di polizia veri e propri. Questi sono autorizzati a usare armi da fuoco se necessario e di effettuare arresti.

Gli effetti dell’apertura di queste case da gioco sull’economia locale sono indiscutibili e hanno permesso di far scendere drasticamente il tasso di disoccupazione, offrendo impiego a migliaia di persone in difficoltà, anche di altre etnie e con estrazione culturale e sociale agli antipodi. Un fenomeno in grado di creare un indotto che ha attirato anche l’attenzione di tantissimi professionisti con capacità manageriali di primo livello. Gli incassi però non sono redistribuiti su basi monetarie, ma sono gestiti da infrastrutture create appositamente per curare gli interessi dei nativi stessi.