Rubriche



L'ex presidente della Carrarese Buffon chiuderà la carriera a Parma, forse!

venerdì, 25 giugno 2021, 20:27

Gianluigi Buffon giocherà con la maglia del Parma nella stagione calcistica 2021-2022. Ora c’è l’ufficialità e il portiere ex Juventus riparte da dove aveva cominciato nel 1991 con le giovanili. Quasi 30 anni dopo quindi il campione del mondo 2006 Gianluigi Buffon torna nella “sua” Parma. Vediamo i dettagli del contratto e ripercorriamo la carriera di questo monumento del calcio italiano, che pur di continuare a sognare non si fa problemi a giocare in Serie B.

Addio “definitivo” al sogno Champions. Si riparte in cadetteria

Gigi la B l’ha già giocata e l’ha ovviamente vinta con la Juventus dalla quale non si separò neanche da campione del mondo, nonostante la categoria inferiore. Era il 2006-2007 e la nazionale italiana trionfava in Germania battendo la Francia ai rigori nella finale di Berlino del luglio 2006. In quella manifestazione il ragazzo di Carrara era stato assolutamente eccezionale e non aveva vinto il pallone d’oro soltanto perché Cannavaro era stato semplicemente insuperabile per tutte e sette le sfide della nazionale.

Buffon ha praticamente vinto tutto, compreso il campionato di B che affronterà quest’anno nuovamente con il Parma. Ducali che per esperti, tecnici e come confermano anche le quote del sito italiano di Betway al 21 giugno a quota 5,60, sono assolutamente candidati alla promozione diretta. Questo pronostico condiviso da molti addetti ai lavori è sicuramente grazie anche alla presenza di Gigi Buffon nella squadra crociata che è retrocessa l’anno passato dalla Serie A.

Ha vinto tutto, o quasi, eh sì perché nella maestosa bacheca del 43 enne portiere manca un trofeo che Buffon farebbe e ha fatto di tutto per vincere, finanche lasciare la “sua” Juventus nel 2017-2018 per accasarsi al ricco PSG. Parliamo della Champions League, competizione nella quale è arrivato per ben tre volte in finale, perdendo contro Milan, Barcellona e Real Madrid in ordine cronologico.

Nel calcio può accadere di tutto, soprattutto se ti chiami Gigi Buffon e a 43 anni, tre mesi e 14 giorni pari un rigore a Berardi, ma l’arrivo al Parma sembra allontanare per sempre il sogno di alzare la Champions League per l’ex presidente della Carrarese calcio.

Al Parma l’esordio del portiere più forte di tutti i tempi

Buffon non ha mai nascosto di essere stato un ultras sfegatato della Carrarese da ragazzino, e negli ultimi mesi non aveva escluso un passaggio proprio alla squadra toscana, salvo poi accordarsi con il club che lo ha lanciato nel calcio che conta, del quale è diventato protagonista assoluto per oltre 25 anni. Era infatti il 19 novembre 1995 e Luca Bucci, portiere titolare del Parma di Scala era rimasto fuori per infortunio: a sostituirlo un giovanissimo Buffon che riusciva a contribuire allo 0-0 finale contro il Milan.

Nevio Scala ha avuto dunque il merito di far esordire il portiere di Carrara ancora minorenne e di avergli dato fiducia fin da subito riconoscendogli qualità fuori dal comune. Con i ducali Buffon resterà fino al 2001 dove si guadagna l’appellativo di “Superman” e dove conosce i primi successi sia con le squadre di club, che con la nazionale under 21. Nel periodo emiliano Buffon vince infatti Coppa UEFA, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana indossando l’iconica maglia Parmalat, mentre con gli azzurrini si aggiudicherà gli europei di categoria del 1996 e i Giochi del Mediterraneo del 1997.

Passato alla Juventus per la cifra di 75 miliardi di lire, Gigi Buffon diventerà un punto di riferimento della “vecchia signora” non soltanto in campo, e si cucirà sul petto dieci scudetti oltre che diversi record sia personali che di club. Ma la Carrarese non l’ha mai dimenticata e dalla stagione 2002-2003 sia quando ha giocato con l’Italia sia con la Juve fra A e B sui suoi guanti è presente l’acronimo C.U.I.T che significa Commando Ultrà Indian Trips, nome di un gruppo ultras di tifosi della Carrarese.

Il portiere più forte della storia del calcio si riavvicina alle proprie origini, a dove tutto è cominciato e dove è diventato uomo, quella Parma che lo ha accolto come una seconda casa. Se difatti Carrara rappresenta i natali per Buffon, Parma simboleggia la maturazione come uomo e come atleta, mentre Torino con i colori della Juventus significano la consacrazione come campione. Buffon riparte dalla città ducale da capitano e con un contratto di due anni, con la promessa di un posto in società una volta che smetterà, ma con questo campione le sorprese sono sempre dietro l’angolo.